Critican a Tenoch Huerta por racista tras usar el término "white trash" en nueva serie

Las redes sociales no perdonaron a Tenoch Huerta luego de que el mexicano presentará su nueva serie virtual "Racismo: El problema que México no quiere ver" y se refiriera de manera despectiva hacia las personas blancas.

Huerta usó el término "white trash" (basura blanca) para describir a actores y presentadores de televisión de piel blanca, lo que causó gran polémica entre los internautas que finalmente lo terminaron criticando por racista.

Entre sus detractores estuvo el presentador Chumel Torres, quien mandó un mensaje sarcástico y de burla a Tenoch, casi un año después de haber participado juntos en un foro sobre racismo.

No sé amigos, creo que le estamos dando mucha importancia a @TenochHuerta y su “whitetrash” hay otros proyectos para visibilizar el racismo y la desigualdad que parten desde la objetividad y no del resentimiento, que encaminan al diálogo y no a la incongruencia. — 😌 (@SritaLaCracia) May 17, 2021 Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía, nos volvemos Suecia en una semana. — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 16, 2021

La serie

"Racismo: El problema que México no quiere ver" es el primer capítulo del proyecto "Version Extendida", liderado por Huerta, que se transmite por Youtube y con el que el actor busca abordar diversos temas sociales.

Acompañado de la presentadora y activista Estefanía Veloz y el politólogo Panch Parra, Huerta aborda la problemática social que afronta el país por medio de datos estadísticos, investigaciones sociales y recursos multimedia.

La serie define qué es el racismo y explica por qué no se puede dar "de forma inversa". También hace un repaso por la historia de México, pasando por el sistema de castas de la época de la colonia española, hasta el racismo instaurado en los medios de comunicación en la actualidad y cómo esto afecta en la percepción real de la sociedad.

Finalmente, el artista habla de sus experiencias personales como actor de películas y series y de lo difícil que ha sido afrontar el estereotipo en su carrera.