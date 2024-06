Critican a Zendaya por evadir a fans mientras Tom Holland los saluda

La estrella de Euphoria, Zendaya, generalmente destaca por su trabajo como actriz o como modelo, incluso por los atuendos que usa en las alfombras rojas de los eventos a los que va, pero esta vez fue tendencia por algo distinto.

En redes sociales se volvió viral un video donde Zendaya y Tom Holland salen juntos de un edificio, pero la actriz reacciona de forma distinta a la de la estrella de Marvel.

Gossip Zendaya destaca en la alfombra roja, pero hay diseñadores que no usa, ¿por qué?

¿Qué hizo Zendaya?

En las imágenes que circulan en redes, se ve a Zendaya saliendo del hotel de forma muy apresurada para meterse rápidamente al auto que los estaba esperando, sin dedicar un segundo a saludar a los fans que los esperaban.

Por el contrario, el actor de 28 años se detiene a saludar y a dedicarles unas palabras a sus seguidoras y seguidores, mientras Zendaya permanecía en el auto.

“Zendaya”:

Por el contraste con Tom Holland en este video. pic.twitter.com/Rgy2RatzlL — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 15, 2024

Al respecto, en redes sociales la tildaron de grosera, aunque otras personas argumentaron que pudo estarle dando su espacio a Tom Holland, pues en este momento él se encuentra promocionando la obra de Broadway "Romeo y Julieta", donde participa.

"El hecho que no quiera robarle atencion a Tom no es excusa para que corra como un conejo asustado", y "Se queda saludando porque es la obra de teatro donde ÉL actúa y es protagonista, zendaya lo va a acompañar y no tiene nada que ver", son algunos de los comentarios que se hicieron en redes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Respecto a su carrera, los proyectos de Zendaya permanecen en pausa pues todavía no se ha confirmado si continuará la serie Euphoria. Hace unas semanas estrenó "CHallengers" una cinta que ella protagoniza.