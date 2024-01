Godzilla, presente en los Critics Choice Awards: Takashi Yamazaki luce extravagantes zapatos

En algunas ocasiones la vestimenta y accesorios de los asistentes a las premiaciones llaman la atención, debido a su extravagancia y por su diseño inusual, tal es el caso de los zapatos que Takashi Yamazaki, director de Godzilla Minus One, lució en su llegada a los Critics Choice Awards.

A primera impresión, Yamazaki arribó a la alfombra roja de la premiación vestido de manera tradicional, portando un traje elegante de color negro; sin embargo, lo peculiar y original de su outfit se hizo notar en sus zapatos, diseñados acorde a la cinta que dirigió.

El calzado del cineasta japonés es normal en la parte del frente, pero por la parte de atrás muestran una especie de tacón cuya forma representa ambas garras de Godzilla, el mítico personaje representativo de la cultura oriental. De esta manera, pareciera que el monstruo está saliendo de la tierra y elevando los pies del director, algo que nunca se había visto.

Este no fue el único accesorio referente a Godzilla Minus One que Takashi Yamazaki mostró, pues una vez que hizo el recorrido por la alfombra, el también director de la película Stand by Me Doraemon complementó su look sosteniendo con las manos una figura de acción de Godzilla, con la que posó para los fotógrafos presentes.

Godzilla, un éxito de bajo presupuesto

En la entrega número 29 de los Critics Choice Awards, Godzilla Minus One compite por llevarse el galardón en la categoría Mejor Película Extranjera. La cinta fue estrenada en México el 28 de diciembre del año pasado, sin embargo desde su lanzamiento mundial ha logrado recaudar cifras récord en la taquilla, tanto en Japón, Estados Unidos y el resto del mundo.

Al día de hoy, con tan sólo 15 millones de dólares de presupuesto, la película de Takashi Yamazaki ha logrado recaudar más de 30 millones en Estados Unidos y más de 50 a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas japonesas más taquilleras de la historia.

Otras películas que compiten con Godzilla Minus One son Anatomy of a Fall, Perfect Days, La sociedad de la nieve, The Taste of Things y The Zone of Interest.