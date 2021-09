Así fue la relación entre Monica Lewinsky y Bill Clinton: regresa el escándalo

La aventura que tuvieron Monica Lewinsky y el expresidente Bill Clinton durante su mandato fue uno de los escándalos más sonados de la historia y que ahora vuelve a tomar relevancia gracias al estreno de la nueva entrega de American Crime Story: Impeachment.

Esta nueva temporada, que incluso cuenta con la participación de Lewinsky como productora, cuenta la polémica historia que acaparó todos los medios de comunicación a fines de los 90, pero más allá de la ficción, hoy te contamos los detalles de lo que realmente pasó en esta relación extramarital.

¿Cómo inició la relación de Bill Clinton y Monica Lewinsky?

De acuerdo a una entrevista que Lewinsky otorgó para la cadena A&E, era el año de 1995, cuando la joven graduada del Lewis & Clark College, había sido contratada para trabajar como pasante en la Casa Blanca durante el primer periodo de Clinton.

Fue el 14 de noviembre de ese año que se celebró una fiesta sorpresa para un miembro del equipo del presidente, a la cuál asistirían cada uno por su lado.

Durante el festejo, fue un descuido de Lewinsky, el que llamó la atención del presidente: su ropa interior estaba a la vista. La joven se dio cuenta de que Clinton la estaba observando y en vez de acomodar el imperfecto, decidió dejarlo así para seguir captando la atención del mandatario.

"Me di cuenta de que la parte superior de mi ropa interior había estado mostrándose; mi ropa interior era una tanga. Sabía que él estaba saliendo de una habitación y en lugar de arreglarme los pantalones como lo hubiera hecho en cualquier otro momento, no lo hice. No era evidente para todos los demás en la sala, pero él se dio cuenta".

Posteriormente, el presidente se le acercó y le preguntó cosas sobre su vida, una plática que finalmente cambiaría el rumbo de sus vidas.

“Recuerdo que me hizo preguntas: ¿dónde fui a la universidad? ... cosas así. No creo que en ese momento de mi vida mi corazón haya latido tan rápido y le dije: 'sabes, estoy enamorada de ti'. Él se echo a reír y me preguntó si quería ir a la oficina de atrás. Y lo hice".

Fue en ese momento en que el expresidente y su becaria de 22 años en aquel momento, se besaron por primera vez.

"Estaba oscuro y finalmente me preguntó si podía besarme y le dije que sí. Después de poco tiempo, volví a mi escritorio. Y en la noche, cuando yo era la única persona en la oficina, volvió a entrar y dijo: 'si quieres encontrarte conmigo en el estudio posterior en 10 minutos, puedes hacerlo'. Lo hice y se volvió más íntimo a partí de ahí".

¿Cuánto duró la aventura entre Clinton Lewinsky?

La aventura entre el exmandatario y la joven duró casi dos años, donde al menos tendrían un encuentro sexual por semana.

Lewinsky reveló que dichos encuentros siempre fueron en la oficina privada de Clinton, asegurando que nunca tuvieron relaciones en la Oficina Oval.

"Tenía una oficina personal privada. Ahí es donde tuvo lugar cada encuentro íntimo. Los encuentros florecieron en una relación pero nada sucedió dentro de la Oficina Oval. Hablaríamos y quizás coquetearíamos aquí y allá, pero nunca ocurrió ninguna actividad sexual en dicha oficina".

¿Cómo se descubrió el Escándalo Lewinsky?

Los detalles sobre su aventura con el expresidente, Monica se los confió a Linda Tripp, quien era su amiga y compañera laboral del Departamento de Defensa, la cual tras enterarse del affair, decidió grabar secretamente las conversaciones telefónicas que tenía con Lewinsky.

Sin embargo, la polémica se desató cuando Paula Jones confesó que Clinton la había acosado sexualmente cuando él era gobernador de Arkansas. En ese momento, el exmandatario salió en su defensa y lo negó pero las acusaciones dieron pie a una investigación.

Durante la averiguación, Tripp descubrió que Lewinsky había realizado una declaración jurada para el caso de Jones, negando cualquier relación con Clinton y al descubrir su mentira, decidió exponerla y entregarle las grabaciones de sus pláticas al FBI.

Fue así que el escándalo Lewinsy se descubrió en enero de 1998, lo que provocó que el expresidente fuera sometido a un juicio político por perjurio a cargo de la Cámara de Representantes pero finalmente fue exonerado.