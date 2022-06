¡It's Britney! La princesa del pop vuelve a Instagram tras desaparecer una semana

Luego de que la cuenta en Instagram de Britney Spears desapareciera el sábado pasado, durante este miércoles el perfil de la princesa del pop volvió a estar activo.

Pasaron cinco días desde que la cuenta en Instragram de la cantante desapareció sin aviso alguno, pero este miércoles Spears volvió a estar activa en la red social y compartió algunas fotos, entre ellas una en la piscina de su nueva casa.

"Todavía no he tenido mi luna de miel...casarse y mudarse al mismo tiempo no fue lo más inteligente", escribió Britney en la publicación, donde también compartió sus sentimientos que tiene tras mudarse a una nueva casa con su ahora esposo, Sam Asghari.

Cabe recordar que la boda de Britney tuvo lugar hace apenas un par de semanas, con una pequeña celebración a la que asistieron personas cercanas a la cantante, como Selena Gómez, Paris Hilton, y Donatella Versace, quien además diseñó el atuendo que lucieron los novios durante la ceremonia.

A lo largo de los años la vida de la princesa del pop ha estado plagada de polémica, y su boda no fue la excepción, ya que a pesar de que la pareja optó por una celebración más íntima, quizá para evitar incidentes, el mal trago de la noche llegó de la mano de Jason Alexander, expareja de la cantante, quien se coló al lugar donde se festejaba la boda.

Derivado de este incidente la estrella estadounidense despidió a todo su equipo de seguridad y exhibió el mal rato que pasó a través de su cuenta en Instagram.

La princesa del pop suele compartir este tipo de sucesos a través de esta red, que también jugó un papel importante en el movimiento Free Britney, que surgió hace unos años para apoyar a que la cantante se librara del tutelaje que su padre, James Parnell Spears, mantuvo durante 13 años.

Hasta el momento no se sabe si Instagram desactivó la cuenta de la cantante o fue la propia cantante quien decidió darse un respiro de la red social.