Dan Schneider, de la gloria en Nickelodeon al ocaso: así vive el productor tras escándalo

Dan Schneider es un famoso productor de series que trabajó por años en Nickelodeon. El creativo impulsó a grandes estrellas adolescentes como Drake Bell, Ariadna Grande, Jennette McCurdy, Amanda Bynes, Miranda Cosgrove y Victoria Justice, entre otras reconocidas celebridades.

A lo largo del tiempo el nombre de Schneider ha sido relacionado con historias de abuso, discriminación y sexualización durante su época como guionista en la televisora en donde desde los años 90 e inicios de los 2000, produjo proyectos como Drake y Josh, iCarly, Zoey 101 y The Amanda Show.

¿Qué hace actualmente Dan Schneider?

Actualmente no hay ninguna producción en donde Dan Schneider esté involucrado.

De acuerdo con The Sun, Dan está casado con Lisa Lillien, una mujer estadounidense reconocida por ser una emprendedora con varios negocios online, entre ellos libros de cocina, también fue directora de desarrollo de convergencia de Nickelodeon y productora de Telepictures.

Gossip Drake Bell narra el infierno que vivió en Nickelodeon tras abuso sexual

El exproductor de Nickelodeon se encuentra involucrado en este momento en una pólemica por lo revelado en un documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV de Investigation Discovery.

Uno de los casos que más ha cobrado relevancia es el de Drake Bell, quien por primera vez revela que fue víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, los detalles de ese episodio han sorprendido a los espectadores.

Drake Bell says a Nickelodeon dialogue coach sexually abused him when he was 15.



The coach Brian Peck, who worked on All That, The Amanda Show and Drake & Josh, was sentenced to 16 months in prison over child-sexual-abuse charges in 2004.



Bell revealed publicly for the first… pic.twitter.com/jr5tOTXZsq — Pop Base (@PopBase) March 5, 2024

En el mismo documental, Schneider es señalado por haber tenido conductas inapropiadas con integrantes de la producción y jóvenes actores a quienes supuestamente sexualizaba.

En el libro "I'm Glad My Mom Died" de Jennette McCurdy, la actriz relata haber sido víctima de abuso durante su participación en Nockelodeon, aunque no menciona explicitamente el nombre de Schneider, sólo lo llama "El Creador".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dan Schneider (@danwarp)

Dan Schneider se defiende de acusaciones

A través de un comunicado dado a conocer en The Hollywood Reporter , un portavoz indicó que todas las escenas de las producciones de Nickelodeon en donde el productor trabajó estaban debidamente cuidadas y aprovas por ejecutivos de la compañía.

“Todo lo que pasó en las series que llevaba Dan fue escrutado por decenas de adultos y aprobado por la red de ejecutivos. ¿Ha habido alguna escena o vestuario que fuesen inapropiados en algún sentido? Habrían sido señalados y bloqueados por ese escrutinio de tantos niveles.

"Recuerden, todas las historias, diálogos, vestuarios, y maquillaje fueron siempre aprobados por la red de ejecutivos que había tanto en la costa este como en la costa oeste. Un grupo de estándares y prácticas leía y aprobaba cada guión, y los ejecutivos de programación revisaron y aprobaron todos los episodios. Además, todos los días, en cada set, siempre había padres, cuidadores y amigos viendo los rodajes y ensayos", se lee en el escrito.

Este martes, en su cuenta de Instagram, Dan Schneider dio a conocer que hablaría sobre el documental en la siguiente entrevista publicada en un canal de YouTube.

Nickelodeon también ha dado su parte sobre los acontecimientos que se están narrando en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y asegura que investigan todas las quejas que se presenten en cualquier momento, según una declaración recogida por EW.

"Como no podemos corroborar o negar las alegaciones de comportamientos de producciones durante décadas, Nickelodeon como parte de su política, investiga todas las quejas como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada. Nuestras principales prioridades son el bienestar y los intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas medidas a lo largo de estos años para asegurar que estamos a la altura de nuestros estándares y expectativas", expresaron.