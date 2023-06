Vivía con él y nunca me advirtieron: Daniela Parra critica a las Hoffman por colgarse del feminismo

Daniela Parra utilizó su cuenta de Twitter para enviarles un reclamo a Ginny y Alexa Hoffman por supuestamente vivir con su padre, al que ellas han señalado como un abusador.

La hija mayor de Héctor Parra reprochó que eso no era muy feminista de su parte y lamentó que le dieran la espalda y la bloquearan para evitar hablar con ella.

Puedes leer: Héctor Parra se defiende desde la cárcel: han fabricado un culpable, dice en carta

"Ellas sabían que yo VIVÍA en casa de mi papá y NUNCA me “advirtieron” de algo extraño, en cambio, cuando salieron las declaraciones en la revista, solo me dieron la espalda y me bloquearon cualquier tipo de comunicación. Eso no es muy feminista de su parte, o si?

ellas sabían que yo VIVÍA en casa de mi papá y NUNCA me “advirtieron” de algo extraño, en cambio, cuando salieron las declaraciones en la revista, solo me dieron la espalda y me bloquearon cualquier tipo de comunicación. Eso no es muy feminista de su parte 🧐 o si? — daniela (@DannielaPr) May 31, 2023

Daniela ha puesto nuevamente las dudas sobre la mesa, al decir que, si tanto su madrastra como su hermana sabían que Héctor tenía conductas inadecuadas, nunca hubiesen hecho el intento de advertirle o protegerla, si es que eso era verdad.

Sentencian a Héctor Parra por corrupción de menores

Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y seis meses por el delito de corrupción de menores, por la acusación de su hija Alexa Hoffman.

El actor fue absuelto de siete cargos por abuso sexual ante la defensa de Daniela Parra, ya que ambos aseguran que su expareja y madre de Alexa la manipuló en su contra.

Tras la sentencia, el actor envió una carta desde el Reclusorio Oriente en donde volvió a asegurar que es víctima de acusaciones injustas y refirmo que es inocente.

“He negado y mantengo con rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, obviamente manipulada entre amenazas, se ha prestado a una complicidad tan vil. Lo cual lamento con profundo dolor y más por ellas que por mi”, escribió el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dann Parra (@dannielaprm)

Parra dedicó varios agradecimientos a quienes los han apoyado como su hija Daniela, quien prestó su cuenta de Instagram para difundir la carta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Todo el apoyo incondicional a mi hija Daniela. De la que estoy sumamente orgulloso por su lucha ilimitada e inquebrantable. Me faltan palabras para agradecerte muñe”.

También agradeció a sus amigos, a sus abogados y a los medios de comunicación que han dado cobertura a su caso.

Con información de Byron Hernández