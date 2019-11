Así fue el homenaje de Danna Paola a Britney Spears en La Academia

La joven cantante y actriz Danna Paola demostró ante el escenario de la Academia el gran talento que tiene y que le ha valido para ser una de las jueces de este reality show.

Danna interpretó el tema “Oye Pablo” enfundada en un traje negro con tirantes y sombrero de copa, y complementó su look con una corbata y el cabello suelto lo que la hacía lucir moderna y a la vez sexy.

Hay mucho talento. 🤩🤩🤩#LaAcademiaInicia https://t.co/sh8AAt1eIH — La Academia (@lacademiaazteca) November 11, 2019

El día de ayer dio inicio la nueva temporada de La Academia en la que sus integrantes se preparan arduamente para convertirse en las próximas estrellas de México.

El look que portó la actriz fue un homenaje a la “Princesa del Pop” Britney Spears en su video musical "Me Against the Music".

@dannapaola te amoooo #LaAcademiaInicia 😻❤️❤️ https://t.co/QIWUeaMdVP — Gaby Martinez (@G4byMtz95) November 11, 2019

Danna Paola, famosa por su personaje de “Lucrecia” en la famosa serie juvenil de Netflix “Élite” formará parte del panel de jueces que cada domingo dará su opinión acerca del desempeño de cada uno de los participantes de “La Academia”.

La intérprete regresó a México para integrarse a este proyecto y aseguró que sus 20 años de carrera la avalan para pertenecer a este reality show.

Ver esta publicación en Instagram Nuestra bella juez ya está lista para salir al escenario... 🙌🏼🧡🎶 #LaAcademiaInicia Una publicación compartida de La Academia (@laacademiatv) el 10 Nov, 2019 a las 6:36 PST

Alexander Acha, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Remmy Valenzuela complementan el panel de jueces.

De acuerdo con declaraciones del periodista de espectáculos Alex Kaffie, Danna Paola habría logrado un contrato más jugoso que Belinda cuando está participó como juez en La Voz México. Si bien no dio detalles del monto que recibirá la actriz, entre sus exigencias fue tener un coche de alta gama, una casa en el Pedregal para llegar a tiempo al foro, un camerino y comedor privado y comida de restaurantes.

Danna Paola de 24 años de edad y quien se ha consolidado como actriz, modelo y compositora suma 13 millones 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 2 millones 700 mil en Twitter y recientemente lanzó tres sencillos "Oye Pablo, "Mala fama" y "Lasso".