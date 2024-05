Danna Paola se cae en pleno concierto, pero resuelve con estilo (Video) 

Danna Paola no para de dar shows desde el reciente lanzamiento de su álbum Childstar; este fin de semana la cantante se encontraba de gira en Perú en donde sufrió una caída mientras hacía una coreografía junto a su equipo de bailarines.

La intérprete de “Mala Fama” dio un mal paso que casi la deja con la cara en el escenario, sin embargo, Danna Paola reaccionó a tiempo.

Una de sus bailarinas vio el momento exacto del incidente y no dudó en tratar de sostener a la estrella de pop, pero de inmediato se dio cuenta que la cantante continuó el espectáculo entre risas y mucha sensualidad.

Tras el incómodo momento, Danna Paola se puso de pie y lo dio todo en su número músical.

Danna Paola entre polémicas y rumores

Los seguidores de Danna Paola mostraron su rechazo a un comentario que la cantante realizó semanas atrás en una entrevista en donde aseguró prefiere España que México.

La declaración la realizó para la estación de radio chilena FMDOS 98.5, al darse una dinámica de preguntas y respuestas rápidas.

Una de las preguntas fue “¿México o España?”, a lo que de inmediato respondió “España”.

➖ Sorprende DANNA al preferir España sobre México 😳#Danna #Childstar #DannaPaola pic.twitter.com/olochmeWPU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 18, 2024

El video se viralizó y los usuarios de redes sociales contestaron de manera negativa a su respuesta.

"Alguien dígale que se ayude un poquito", "me caía mejor como María Belén" y "no Paola no, con México no", expresaron en redes sociales.