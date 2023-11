Danna Paola se pelea con "fans" por criticar su nuevo sencillo: mi música no es competencia

Danna Paola ha desatado una nueva polémica luego de que supuestos "fans" criticaran su más reciente sencillo "Aún te quiero", lanzando este 23 de noviembre, donde la cantante cierra su álbum.

La mexicana publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter, donde se dice decepcionda por la reacción de algunas personas, que se dicen "fans", con respecto a su nuevo tema, pues se quejan de debería de hacer música más comercial pues al parecer estar muy preocupados por los números y las playlist.

Asimismo, señaló que este tipo de personas se han contaminado de la toxicidad que hay en el medio y que ahora pareciera que "todo mundo se cree managers, productores, compositores y hasta disqueras" al sentirse con el derecho de criticar cual si fueran expertos su música.

Además, dejó en claro que si estos "fans" no conectan con su música pues deberían de ir a otro lugar, y que ella no está dispuesta a aceptar este tipo de reacciones.

Finalmente, explicó que todo evoluciona y que ella estaba consiente que su nueva faceta como cantante "no iba a ser una transición fácil" para todos pues iba a ser muy diferente de lo que había estado haciendo, sin embargo, aseguró que ella "comparte con el alma su arte" y lo que más le importa es saber que "su música es el mayor regalo" que le puede dar a quienes la siguen.

Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x numeros, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf que es esto? En que se ha convertido? 💔 mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023 Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023 Todo cambia, todo evoluciona y yo sabia que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que mas me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

Aún te quiero, la polémica canción de Danna Paola

"Aún te quiero" es el nuevo sencillo con el Danna Paola desató la polémica desde ayer en la noche cuando se estrenó en todas las plataformas digitales.

De acuerdo con la cantante, el tema cierra su álbum y cauteriza las heridas de todo un viaje personal que ha tenido a lo largo de su carrera, que espera pueda ayudar a las personas que lo escuchen a sanar, perdonar y a comunicar lo que necesiten.

"Les entregamos esta canción con el alma, que los ayude a sanar, perdonar y a comunicar lo que necesitan sacar de los escombros del corazón y dar un paso adelante poniendo límites con todo aquello que no te suma y enfría tu alma, porque donde hay odio hubo amor. Y si estás leyendo esto, gracias a tus falsos actos de amor, no me habría convertido en todo lo que soy hoy… con amor, DANNA", dijo la artista