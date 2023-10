Danna Paola recibió un regalo especial de Canelo antes de cantar el Himno Nacional en su pelea

Danna Paola brilló en el cuadrilátero durante la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra Jermell Charlo, el enfrentamiento tuvo como escenario el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos, y fue el mismo sitio donde la cantante mexicana cantó el Himno Nacional Mexicano.

Una actuación que dejó con un buen sabor de boca a todos los espectadores, pues Danna Paola no tuvo ninguna equivocación al entonar el himno.

Pero eso no fue todo, Danna cerró la noche con broche de oro, pues el Canelo le dio un obsequio que la artista no esperaba.

La intérrete de "Extasis" recibió un par de guantes plateados autografiados por el boxeador y personalizados con el nombre de la "princesa del pop latino".

Canelo Álvarez le regaló un par de guantes de boxeo a Danna Paola. l Foto: Cortesía IG @dannapaola

"GRACIAS!! GRACIAS @canelo por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti! SE GANÓ CAMPEÓN, GANÓ MÉXICO , GANAMOS!!! Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida. GRACIAAAAAAAAS VIDA", publicó Danna.

La también actriz, compartió en la misma publicación de Instagram, que poder entonar el Himno Nacional fue un reto para su carrera, pues varias veces lo rechazó por temor a equivocarse en alguna estrofa como le ha pasado a otros artistas mexicanos.

"Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento", dijo.

La cantaautora de "Oye Pablo" dijo sentirse orgullosa por el esfuerzo y trabajo que representó ser parte del show del Canelo Álvarez y aseguró que aún se encuentra procesando la experiencia.

"La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, x miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE!!!!! lo logré, Me siento muy orgullosa de haberlo logrado aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí", finalizó Danna Paola.