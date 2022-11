Estoy para lo que necesiten: Danny Ocean dedica palabras a fans tras balacera en su concierto 

El ambiente de fiesta en la plaza monumental de toros de Morelia terminó cuando, casi al término del concierto de Danny Ocean, se registró una balacera que dejó al menos a una persona muerta y ocho lesionados.

El cantante reguetonero se pronunció unas horas después para explicar que nunca había pasado por una situación así y que se sentía consternado.

“No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación”, escribió el venezolano en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, aseguró que le daría su apoyo incondicional a sus fanáticos y pidió que continuaran tomando todas las precauciones, sin importar en qué ambiente se encuentren, ante la violencia que se vive en el país.

“Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, finalizó en su mensaje.