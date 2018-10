David Schwimmer, de actor millonario de Friends a… ¿ladrón?

“Oficiales, juro que no fui yo”, expresó David Schwimmer, famoso por ser Ross Geller en la mítica serie Friends, al ser confundido con un hombre que robó cervezas de un restaurante en el centro de la ciudad inglesa de Blackpool.



Todo inició cuando la policía de Blackpool difundió en Facebook una fotografía del ladrón y de inmediato los usuarios detectaron el gran parecido de ambos, lo que generó infinidad de comentarios que llegaron hasta el actor.

En sus redes sociales, David “se defendió” con un video para recrear la situación y les aseguró que el día del robo, el 20 de septiembre, él estaba en Nueva York.



“A la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación", escribió.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR — schwim (@DavidSchwimmer) 24 de octubre de 2018

“Gracias por estar allí para nosotros David Schwimmer, agradecemos tu apoyo!”, le respondieron para sumarse a la broma.



A pesar que el post de la Policía de Blackpool alcanzó miles de respuestas, retuits y likes, fue eliminado.



Tras el éxito de Friends -que concluyó en 2004-, David Schwimmer volvió este año a participar en una serie y lo hace ni más ni menos que con otra serie exitosa, Will & Grace.

