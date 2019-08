Alfredo Adame le dice "infiel" a Andrea Legarreta y ella lo acusa de violencia de género

Andrea Legarreta respondió a las acusaciones de Alfredo Adame, quien afirmó que la conductora le fue infiel a su esposo al ser la amante de un alto empresario de Televisa, además de culparla por su despido del programa Hoy hace 20 años.

La actriz aprovechó justamente el programa matutino para responder ante las acusaciones del conductor.

Ver esta publicación en Instagram Tal cuál... YA BASTA de todo tipo de violencia!! NO LO VOY A PERMITIR ! Siempre hablo con ustedes mujeres, siempre las apoyo y les aconsejo que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de maltrato, yo no puedo permitir que un resentido social, misógino, mitómano, violento contra todo lo que lo rodea, quiera ensuciarme como mujer y profesional a base de MENTIRAS! Sólo porque él cree que gracias a mí lo despidieron!! Cobarde que no tiene UNA sola prueba que sustente sus historias inventadas! Y más triste ver que le dan réplica en distintos medios, convirtiéndose así, un poco en lo que es él... Mañana durante el programa HOY, hablaré por última vez de este tema y de este ser tan despreciable... Con especialistas que hablarán de la misoginia, de la violencia de género, de la violencia verbal, de lo que puede detonar una acción tan asquerosa y violenta como ésta en la sociedad y en las mujeres de todas las edades y en todas las áreas... Gracias siempre por su apoyo! A final de cuentas, creo que la vida de cada uno habla por si sola... #PorMiYPorTodasLasMujeres #YaBasta 🖐🏻 Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 27 de Ago de 2019 a las 11:01 PDT

“Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir. Llevo 19 años casada como ustedes saben, con un señor, que es un señor en toda la extensión de la palabra. Siempre he defendido la unión familiar, los valores, pero, sobre todo también, nada justifica la violencia”.

"Trabajo desde que tenía 8 años de edad y no he tenido la necesidad de que nadie me regale nada y mucho menos por hacer las cosas que dice el señor que hice".

Señaló también que otras mujeres han sido violentadas por el conductor, incluyendo a su propia ex esposa.

"Lo único que voy a hacer, es proceder por el derecho que me corresponde y además de hacerlo para mí, para proteger mi integridad como mujer, lo hago como una mujer más de las que son violentadas día a día, ¡ya basta!"

¡Quítate perra!

Según las declaraciones de Alfredo Adame a una revista de espectáculos, su disputa con la Legarreta comenzó hace 20 años cuando ésta se molestó porque el conductor la llamó "perra" al intentar hacer una parodia en el programa Hoy.

Desde entonces, Adame asegura que la conductora se encargó de que lo corrieran del programa y que posteriormente, al volverse la amante de un alto empresario de Televisa, ella decidía quien se quedaba en el matutino.

Incluso reveló que fue por ella que tanto Ernesto Laguardia como Érika Buenfil duraron poco en la emisión, porque "ella sólo dejaba que se quedaran los que le caían bien".