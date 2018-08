¿Demi Lovato abandona su rehabilitación contra las drogas?

Demi Lovato sorprendió nuevamente a sus fans y la prensa al revelarse que abandonó el centro de rehabilitación al que se internó en California tras una sobredosis de drogas.



Sin embargo, todo se trata del tratamiento al que se ha sometido nuevamente contra sus adicciones.

De acuerdo con TMZ, la intérprete de Tell Me You Love Me dejó el centro de rehabilitación en California a petición de sus médicos para viajar a Chicago, donde será tratada por un psiquiatra que se especializa en salud mental, sobriedad y bienestar general.



Recordemos que Demi no solo lucha contra su adicción a las drogas y alcohol, sino también de sus trastornos de bipolaridad y bulimia.

🤷🏻‍♀️ Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 18 de Jun de 2018 a las 9:01 PDT

La cantante está acompañada por su madre y estarán en esa ciudad para luego volver a internarse en California.



Según TMZ, Demi está completamente comprometida con mejorar y no recaer, por lo que tuvo que cancelar su gira por Sudamérica y México.

To my fans, my family, and my supporters, the ones who never left me, you are my light. I am forever grateful 🙏🏻 Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 27 de Jun de 2018 a las 8:16 PDT

Lovato fue encontrada inconsciente en su casa de Los Ángeles el pasado 25 de julio, después de sufrir una sobredosis de heroína.



Tras varias semanas en la clínica Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde la visitó su exnovio Wilmer Valderrama, la artista se internó centro de rehabilitación en el que será sometida a tratamiento durante varias semanas, aunque todavía se desconoce la duración del mismo.



En su canción Sober, publicada en junio, expresó que había vuelto a recaer: "Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Y papá, por favor perdóname por las bebidas que derramé en el suelo". No obstante, las últimas frases del tema eran premonitorias de lo que finalmente sucedería: "Prometo que conseguiré ayuda. No era mi intención".

