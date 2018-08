Demi Lovato reaparece y dedica emotivas palabras a sus fans

La cantante Demi Lovato, quien se ha encontrado en el ojo del huracán por una sobredosis que la dejó hospitalizada varios días, reapareció, al menos en redes sociales donde dedicó emotivas palabras a sus fans y destacó que la adicción es un tema que aún no ha terminado.

Demi expresó su agradecimiento al cuerpo médico del hospital donde estuvo internada por siempre estar a su lado; anunció que necesitará tiempo para recuperarse y concentrarse en la etapa de recuperación y sobriedad.

Se desconoce el lugar donde la cantante llevará a cabo el tratamiento de rehabilitación para paliar su adicción al alcohol y las drogas.



La cantante habría sido ya dada de alta, pues el pasado 3 de agosto, una fuente de la revista People, anunció que la cantante se encontraba "lo suficientemente bien para salir del hospital este fin de semana"

Según esa fuente, la joven de 25 años, famosa por éxitos como "Sorry, Not Sorry", entiende la gravedad de su sobredosis y admite que el proceso de recuperación está siendo muy complicado.

"Quiere estar sobria. Quiere tener ayuda. Entiende que requerirá mucho trabajo y compromiso para permanecer sana, pero es lo que desea", declaró la fuente.

Tras una llamada a Urgencias, Lovato fue tratada con Narcan, un medicamento empleado en casos de sobredosis de narcóticos, en su propia casa de Hollywood Hills. La artista había estado celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos.

Esta es la carta íntegra que escribió la cantante publicada en sus redes sociales:

Siempre he sido transparente sobre mi trayecto con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se va con el tiempo. Es algo en lo que debo continuar para superarlo y aún no ha terminado.

Quiero agradecer a Dios por mantenerme con vida y bien. A mis fans, estoy muy agradecida por todo su amor y apoyo durante la semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar a través de este duro momento.

Agradezco a mi familia, a mi equipo, al cuerpo médico del hospital Cedars-Sinai quienes han estado a mi lado en todo este tiempo. Sin ellos, no estaría escribiendo esta carta para todos ustedes.

Por ahora necesito tiempo para curarme, concentrarme en mi sobriedad y en el camino de la recuperación. El amor que me han mostrado nunca será olvidado y estoy esperando el día donde pueda decir, que salir del otro lado.

Seguiré luchando

Demi

