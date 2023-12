¡Boda en puerta! Demi lovato y Jordan Jutes se comprometen

La cantante Demi Lovato sorprendió este domingo a todos sus seguidores en las redes sociales con el anuncio de que está felizmente comprometida.

La celebridad compartió una serie de fotografías este domingo, en donde muestra cómo le dio el “sí” al músico Jordan Jutes.

Demi Lovato presume su anillo de compromiso

Demi Lovato posó junto a su ahora prometido, Jordan Jutes, y mostraron el enorme anillo de compromiso.

En un lugar lleno de pétalos de rosas rojas y velas, ambos vestidos de negro, se ven sonrientes y emocionados, tal como lo expresó la intérprete de “Cool of the Summer” en su cuenta de Instagram.

“Todavía estoy sin palabras, anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida. Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te quiero bebé”, escribió Lovato.

El músico Jordan Jutes no se quedó atrás y desde su perfil también agradeció por este nuevo paso en su relación con Demi y dijo sentirse afortunado.

"Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre vivo más afortunado ahora mismo. Estoy tan enamorado de ti @ddlovato", dijo el cantante de 32 años.

Propuesta de compromiso íntima y rodeados de familia

La revista People, reportó que Jutes planeó todo de forma secreta y compró el anillo para Demi diseñado exclusivamente para ella.

El anillo de compromiso de diamantes tiene forma de pera y fue creado en colaboración con la boutique de joyería fina Material Good, con sede en Nueva York.

La propuesta de matrimonio fue personal e íntima y la celebraron con sus familias en el restaurante Craig's, en Hollywood, uno de los favoritos de la pareja.