Demi Lovato tiene secuelas en su salud tras sobredosis: no quiero que vuelva a suceder

La actriz y cantante estadounidense, Demi Lovato, reveló que ha tenido severos efectos secundarios en su salud luego de haber pasado por una sobredosis de drogas en 2018, esto en una entrevista realizada en SiriusXM con Andy Cohen.

La estrella de Disney Channel detalló que luego de cinco años de ese suceso, tiene discapacidad visual y auditiva lo cual, para ella, es un constante recordatorio para "permanecer en el camino correcto".

"Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy, es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”dijo.

Debido a la sobredosis que sufrió en 2018, luego de haber pasado más de seis años en sobriedad, la cantante de 30 años también tuvo ataque al corazón, falla en distintos órganos e incluso una neumonía, por lo cual, dice que se arrepiente.

"No cambiaría mi camino porque no me arrepiento (…) Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa", añadió.

En diversas entrevistas, Demi ha explicado que luego de recibir el diagnóstico de bopolaridad, en 2011, también fue de ayuda, pues le ayudó a entender la razón de sus emociones.

"Estaba tan aliviada de que finalmente tuve un diagnóstico (...) pasé tantos años luchando y no sabía por qué lidiaba de cierta manera con la depresión en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía el mundo frente a mí lleno de oportunidades", dijo anteriormente a la revista People.

Actualmente, Demi Lovato se encuentra trabajando en su carrera musical con el lanzamiento de un albúm recopilatorio llamado "Revamped", donde incluye una versión diferente de su famosa canción "Sorry Not Sorry", pues incluye una colaboración con el guitarrista Slash.