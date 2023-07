Desalojan casa de Héctor Parra mientras el actor cumple sentencia en la cárcel

Mientras el actor Héctor Parra permanece en prisión, su hija Daniela Parra publicó en sus redes sociales que estaba desalojando la casa de su padre mientras recordaba los momentos que compartieron.

“Hoy tuve que vaciar la casa de mi papá para mudarlo, en realidad. Y mientras guardaba todas sus cosas, su ropa, sus cassettes de hace añiiiisimos, los álbumes de fotos, los juegos de mesa donde podíamos pasar horaaas y horas” escribió en su cuenta de Twitter la joven.

Te recomendamos: Otro documental de Héctor Parra: su hija Daniela busca contar su versión de la historia

Así también, Daniela Parra agregó que se sintió agradecida porque su padre, aunque esté pasando por un complicado momento, sigue vivo y le refrendó su apoyo diciendo que siempre es “un ser humano extraordinario”.





solo me queda agradecerle a Dios porque aunque estamos lejos, lo tengo vivo y listo para disfrutar la vida desde otra perspectiva, porque hace dos años era un gran hombre, pero HOY, es un ser humano extraordinario. te amo pa 🤍 — daniela (@DannielaPr) July 26, 2023





Actualmente, Héctor Parra cumple su condena en el Reclusorio Oriente donde cumplirá su condena de 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores. Anteriormente había sido detenido por abuso sexual de su hija Alexa Hoffman, situación que ella misma denunció en redes sociales.

Por otro lado, su hija Daniela Parra siempre ha externado un apoyo incondicional a su padre, por lo que a finales de junio interpuso un amparo para revocar la sentencia. Aunque aún no se sabe sobre el resultado, el 10 de julio dijo en un tuit que estaba a la espera de una resolución.

También, hace unos días Daniela volvió a defender a su padre de Sergio Mayer, participante del reality show La Casa de los Famosos, y dijo que el actor, es una persona inocente que está ahí por los contactos de Mayer.





No encerró a Hector Parra “antes de tiempo”, utilizó sus contactos para meter a un INOCENTE a la cárcel SIN pruebas para avanzar su “carrera política” y DOS años después sigo luchando todos los días para poder ver a MI papá. A mi NO se me olvida y a twitter tampoco. https://t.co/1IDekFajxF — daniela (@DannielaPr) July 23, 2023





Mayer ha estado involucrado en el caso de Parra y habló sobre ello en el programa, sin embargo, Daniela lo ha acusado de nepotismo y de utilizar a su padre para construir una carrera política.

"Cuando Alexa me busca y me dice, ‘oye, vi en la televisión que estás ayudando a Valentina Crespo, tengo este caso, ¿te puedo ver?’ Fue a mi casa, me contó todo lo que pasó y le dije que le dije, ‘no te preocupes, con eso es suficiente'", explicó Sergio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En respuesta, Daniela se expresó de manera despectiva, y negó lo que Mayer dijo durante el prograama de Televisa.

|| Con información de Fernanda Avila ||