Deseret Tavares alerta sobre salud de Miguel Bosé y Vicente Fernández

Deseret Tavares no tenía la intención de dedicar su vida a predecir el futuro. “Hubo algo que me forzó a hacerlo, no lo quería a hacer”, cuenta en exclusiva a El Sol de México.

“Tuve una experiencia en una universidad en la que yo trabajaba donde mi jefe me acosaba sexualmente hasta que eventualmente me fui. Y dije: ‘nunca más lo vuelvo a hacer’. Duré tres años orando y mi guía por tres años me dijo ‘ve a una tienda y pide un trabajo para leer’; y yo decía ‘nunca voy a leer’, y aquí estoy”.

A ella nunca le pareció extraño oír voces o ver cosas sobre el futuro “he sabido información sin explicarme de dónde viene, pero es porque en mi casa todos escuchamos o vemos cosas, tenemos un don que viene de generación”.

Ahora, Deseret Tavares es una de las clarividentes más famosas gracias a predicciones como la muerte de Juan Gabriel, el triunfo de Donald Trump o recientemente el próximo debut como papá de El Chicharito Hernández.

En una visita a las instalaciones de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Deseret Tavares realizó algunas predicciones sobre el futuro de los famosos.

Comentó que habrá serios problemas de salud para Miguel Bosé y Vicente Fernández. “Veo a Miguel con problemas. Vi que tenía un problema serio de un virus atacando sus defensas y debilitándolo. Vi que él iba a sufrir con un problema de los riñones causándole problemas serios de salud. Le viene un año difícil de salud y si no se cuida él se puede morir”.

ESCÁNDALO EN LA DINASTÍA FERNÁNDEZ

Sobre Vicente dijo que “lo veo a él muy débil todavía, muy enfermo”. Aseguró que “lo vi cerca de la muerte hace dos años. Deseo con toda mi alma que eso no pase, es un hombre que yo admiro mucho”, dijo.

El que estará en problemas será Alejandro Fernández, pues aseguró que será un año de “muchos escándalos. Veremos y confirmaremos su orientación sexual, no habrá duda de lo que pasa con él. Lo veo muy achicopalado, con problemas familiares, en un periodo donde todavía no se ha encontrado a sí mismo”.

LAS PINAL TIENEN UNA HISTORIA POR CONTAR

Quienes brillarán fuerte serán Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, quienes estrenan sus series biográficas. Sobre la primera actriz, dijo que “le sale mucha plata. Va a combinar la serie con un libro que va a destapar muchas cosas, porque hay una historia que ella aún no ha contado. Las cartas dicen que esa historia se va a contar”, dijo segura.

Al leer sus cartas, Deseret vio que La Guzmán estará “muy ocupada, moviéndose mucho este año. Ella va a hacer un tour con una mujer con quien ella no se llevaba bien. Parece locura pero puede ser que ella haga una gira con Paulina Rubio, (en las cartas) me sale la güera”.

Finalmente confió que Alfonso Cuarón triunfará en la próxima entrega del premio Oscar. “Se lo va a ganar; yo vi dos, pueden ser dos nominaciones o dos Oscar. Definitivamente no vuelve a México con las manos vacías", vaticinó la vidente colombiana radicada en Los Ángeles.