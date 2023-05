No son las formas: Despiden al "Burro” Van Rankin en pasillos de Televisa

El conductor mexicano, Jorge "El burro” Van Rankin dio a conocer en su cuenta de Instagram la forma en la que supuestamente fue despedido del programa Miembros al Aire en el que participó durante 14 años.

El Burro Van Rankin dijo sentirse sorprendido por la noticia, pues la forma en la que terminó la relación laboral con Televisa no fue nada agradable ni de manera formal.

El despido de Jorge ocurrió el lunes pasado, justo en la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que, al parecer, el actor no tuvo mucho que celebrar, pues dijo sentirse decepcionado y frustrado por la forma en la que todo sucedió.

"Me corrieron en los pasillos de Televisa, San Ángel después de 14 años. Me duele porque fui el primero que hizo este programa", dijo Van Rankin.

De acuerdo con las mismas declaraciones de Van Rankin, este despido ocurrió por intereses particulares que revelará próximamente, además, dijo estar seguro que la decisión ni siquiera venía de los altos mandos de la televisora.

"Mañana contaré de todo lo que sé y de dónde viene, y estoy seguro que ni los jefes de verdad saben, porque sé que viene de otro lado, no pasa nada. Gracias a Dios tengo ofertas de otros lados. Pero lo que no entiendo es por qué no te dan la cara y que te corran en un pasillo de Televisa, así son, pero que Dios los bendiga!! Y les voy a platicar de dónde viene y quienes son los que lo hicieron y por qué!", dijo el Burro en sus redes sociales.

Productor niega que el despido se diera en malos términos

El productor de Miembros al Aire, Lalo Suárez negó que el despido del Burro Van Rankin se diera en malos términos.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Suárez dijo que la noticia se le dio al Burro fuera del foro del programa, debido a que ya no podía entrar, puesto que unos día antes lo había citado en su oficina para darle la información en persona, pero el conductor no acudió a la cita.

"Se fue tranquilo, agradecido y con abrazo y todo...ahora sí que vamos a esperar qué dice", dijo el productor ante el aviso de Jorge Van Rankin.

Respecto al despido, Lalo Suárez indicó que retirar del elenco de Miembros al aire al Van Rankin se dio por una petición de Televisa de hacer cambios en el programa.

"Me pidió la empresa que hubiera cambios en 'Miembros al Aire' y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada", añadió el productor.