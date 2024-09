Detienen al rapero Sean Diddy Combs en medio de acusaciones de agresión sexual

El rapero Sean "Diddy" Combs, investigado por tráfico de personas y denunciado por agresión sexual, fue arrestado este lunes en un hotel de Manhattan, Nueva York, informaron medios de Estados Unidos.

La cadena detalló que el rapero está siendo procesado después de haber sido imputado por un gran jurado, pero todavía se desconoce los delitos de los que se le acusa.

Su abogado, Marc Agnifilo, emitió un comunicado en el que lamentó el "procesamiento injusto" contra Diddy. "Es una persona imperfecta, pero no es un criminal", afirmó el letrado.

Gossip El caso Sean Diddy Combs: De ícono musical a sospechoso por abuso sexual

En marzo pasado, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en sus propiedades de Los Ángeles y Miami como parte de una investigación federal sobre tráfico sexual.

El rapero enfrenta demandas de varias mujeres por abuso, acusaciones que él ha negado.

Sin embargo, en junio pasado admitió haber agredido a su exnovia Cassie Ventura después de que se revelara un video en el que la maltrataba físicamente.

Este escándalo no es el primero de su carrera, pues desde sus inicios estuvo involucrado en conflictos que mancharon su quehacer musical.

El largo historial de conflictos de Sean Diddy Combs

Sus problemas con la justicia comenzaron casi desde el inicio de su carrera, cuando un concierto que promovió en la universidad City College of New York en 1991, se salió de control, dejando una cifra de nueve fallecidos, y 19 heridos. Las autoridades lo responsabilizaron por no haber contratado un cuerpo de seguridad capacitado, y tuvo que pagar daños a las familias.

A este le siguieron acusaciones por violencia física en contra de algunos colegas suyos, en 1998, 1999, 2013, y 2014, siendo ésta última una de las más polémicas, debido a que la presunta víctima fue el rapero Drake.

Los hechos ocurrieron en las afueras de un club nocturno de Miami, cuando Diddy encaró al cantante, por los derechos de un beat de una de sus canciones. Según testigos, el golpe lo llevó al hospital con un hombro dislocado, pero Sean siempre negó las acusaciones, argumentando que era “su amigo”.

En 1999 estuvo en el ojo del huracán por un incidente que involucró a la actriz y cantante Jennifer Lopez. Los sucesos se dieron en una noche de fiesta en la discoteca Club NY, donde ocurrió un tiroteo que dejó tres personas heridas. El rapero fue detenido y acusado de portación ilegal de armas, aunque fue liberado después de pasar un día detenido.

Asimismo, el también productor ha sido señalado por violencia física y sexual en al menos cuatro ocasiones, desde 1991, algunas de ellas hechas por ex novias suyas.

Con información de Belén Eligio / El Sol de México