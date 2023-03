Tomé terapia para volver a mí: Diego Boneta y su proceso para soltar a Luis Miguel

Algunos actores se sumergen tanto en la psicología de sus personajes que, con tal de que su interpretación sea más lo más creíble para los espectadores, cruzan la línea entre sus vidas reales y su papel en la ficción, esto le pasó a Diego Boneta cuando protagonizó Luis Migue: La serie.

En una plática con el influencer Roberto Martínez, Boneta reveló que tuvo que tomar terapia durante algunos meses para poder olvidarse de Luis Miguel, pues de forma inconsciente y fuera del set, se comportaba como si fuera El Sol.

“De repente, inconscientemente, cuando me tocaba, por ejemplo, pedir unos tacos con mis amigos, se me salía pedirlos con la voz de Luis Miguel y me decían -oye, no mam*s-", contó Diego.

El actor mexicano recordó que al finalizar la primera temporada de Luis Miguel: La serie, sus amigos le hicieron saber que ya no se comportaba como él mismo, sino que parecía que todo el tiempo estaba en personaje, aún cuando convivía con ellos.

Diego Boneta incluso afirmó que sentía que ya no era el mismo de siempre y que cuando se veía frente al espejo creía que era Luis Miguel.

“Me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel, porque me hice lo de los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego. Tomé terapia para volver a mí", expresó Boneta.

En una declaración para el diario español El País, el cantante dijo que aceptaba que las personas lo identificaran como Luis Miguel, sin embargo, seguiría adelante con su carrera dando vida a otros personajes y se quitaría la sombra del interprete de La Bikina.

“Ni me dicen que soy el nuevo Luis Miguel. Me dicen directamente ‘¡Luismi!’ o ‘¡Luis Miguel! Es lo que quería que sucediera, a fin de cuentas, convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel. Soy Diego”, manifestó.