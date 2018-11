Difunden poster de película Dumbo dirigida por Tim Burton

La imagen del elefante Dumbo volando forma parte del poster oficial que Disney difundió este miércoles sobre la película cuyo estreno está programado para marzo de 2019.

Un fondo a rayas rojas y blancas que simulan el techo de la carpa de un circo, de cuyo centro emerge el elefantito más popular, con ojos azules y las enormes orejas que lo caracterizan, es lo que se ve en la imagen.

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo, and see the film in theaters March 29. pic.twitter.com/39cEs8dX1m — Disney (@Disney) 15 de noviembre de 2018



Mientras que, a un costado, acróbatas, malabaristas, faquires, trapecistas y payasos que trabajan ahí observan al animal con asombro, así como el público, en el que destacan dos niños.

El cartel del filme que será dirigido por el cineasta Tim Burton, incluye los nombres de los protagonistas: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito y Eva Green, quienes también aparecen en el poster.

