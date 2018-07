¿"Guardianes de la Galaxia 3" en riesgo? Director James Gunn despedido por escándalo en Twitter

||Con información de EFE||

Tal parece que las redes sociales terminaron por destruir la carrera del director James Gunn quien estaba encargado de continuar con la tercera parte de "Guardianes de la Galaxia", y es que Marvel Studios decidió despedirlo.

Luego de que la industria más famosa de superhéroes no tuviera ninguna participación en la Comic-Con de San Diego, tal parece que las malas noticias no terminan para los fans, y es que Alan Horn chairman de Walt Disney Studios, anunció el despido de James Gunn.

La actitud ofensiva y los dichos descubiertos en el feed de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio. Hemos cortado nuestra relación de negocios con él.

Alan Horn, chairman de Walt Disney Studios





Checking movie times! What should we see??? Una publicación compartida de James Gunn (@jamesgunn) el 27 May, 2018 a las 10:14 PDT

Lee también: [Video] Acróbata cae al vacío en pleno show en vivo

Pero ¿por qué la decisión?

La causa principal fue una publicación hecha por el activista político Jack Posobiec, quien se ha declarado ultraderechista y seguidor ferviente del presidente Donald Trump.

Posobiec realizó un collage de varios tuits que Gunn publicó hace 10 años, en donde hace comentarios sobre temas polémicos como violaciones y pedofilia.

"Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. Shhh!", se lee en un tuit del realizador de 2009.



"Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood de (el libro infantil) 'The Giving Tree' con un final feliz: el árbol vuelve a crecer y le hace una felación al niño", escribió en otro mensaje en 2011.

#WalkAway pic.twitter.com/cI8BdWxedu — Jack Posobiec🇺🇸 (@JackPosobiec) 20 de julio de 2018

No te pierdas: IT 2, La Monja y La Llorona, las escalofriantes primeras revelaciones de la Comic-Con

Después de que se conocieran esos mensajes, Gunn publicó el jueves varios tuits en los que pedía perdón y aseguraba que ahora es una persona "muy diferente".



"Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como "un provocador".



En el pasado, me he disculpado por mi humor que hace daño a la gente. Realmente lo siento y dije en serio cada palabra de mis disculpas.

James Gunn

Hasta el momento el cineasta no se ha pronunciado al respecto sobre su despido. Así celebró Posobiec la decisión de la empresa horas después.

BREAKING: Disney Fires James Gunn https://t.co/fPw4pz4uA1 — Jack Posobiec🇺🇸 (@JackPosobiec) 20 de julio de 2018

Gunn se había hecho cargo de la dirección de "Guardianes de la Galaxia" (2014) y de su secuela "Guardianes de la Galaxia Vol. 2", dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel y que contaron con Chris Pratt y Zoe Saldaña.

Zoe and I “working hard” at taking goofy photos while the crew is trying to get actual work done! #behindthescenes on #GotG Vol. 1. @zoesaldana #marvel #guardiansofthegalaxy Una publicación compartida de James Gunn (@jamesgunn) el 18 Jul, 2018 a las 11:22 PDT

Puede interesarte: [Video] Joven camina toda la noche para no llegar tarde a su trabajo y su jefe ¡le regala un auto!



La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares, mientras que la segunda se embolsó 864 millones.

Estaba previsto que el rodaje de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" comenzara antes de final de año. Y ahora todo se resume a la incertidumbre de muchos de saber ¿qué pasará?

Lee más:

México El heroísmo perruno de Frida queda inmortalizado en una estatua

Doble Vía [Video] Así reaccionó Paola Rojas por sismo en su noticiero en vivo

Virales Por curiosidad, adolescente introduce cable USB en sus órganos sexuales