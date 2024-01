Doña Clarita, exparticipante de Masterchef, cerrará su restaurante en Xalapa

Con tristeza en su rostro, la señora Clara Carrera Pérez, conocida como doña Clarita, participante del programa MasterChef México en 2016, detalló los motivos principales que la orillaron a que el próximo 22 de enero cierre “La Cocina de Doña Clarita”.

"La verdad algo que he heredado de mis padres ha sido la honestidad y debo ser sincera, el motivo principal es la economía. Mantener un lugar establecido no es fácil, porque hay muchos pagos fijos y de repente, pues no se llega a cubrir lo que se necesita", explicó.

Clara Carrera mejor conocida como Doña Clarita saltó a la fama por su participación en el programa MasterChef México en donde se ganó al público por su carisma, su característico “chiflido”, su inigualable sazón y amor por la cocina.

En su restaurante, acompañada de su equipo y con esa sonrisa que la caracteriza, se sinceró y dijo que hoy en día no se está para tener lujos, solamente lo necesario.

"Quizás es bueno (tener lujos), yo lo agradezco, pero cuando a veces no hay ni siquiera lo necesario, entonces hay que tomar decisiones", dijo.

Aceptó que el paso que dio no es fácil, sin embargo, destacó tener un equipo de colaboradores muy importante, pues están incluidas sus hijas Gabriela, Isabel y Karla, con las que dice lleva muchos años viviendo y enfrentando la vida solas.

“Nos tuvimos que sentar sobre la mesa y poner literal las cartas y los números y pues no es lo que nos da, por supuesto que nos duele, yo he llorado mucho, pues mi sueño era que la Cocina de Doña Clarita fuera un lugar icónico, un lugar tradicional que los turistas llegaran a visitar Xalapa y dijeran, un lugar obligado es visitar la Cocina de Doña Clarita".

Y agregó "No es por mí, ni por la persona del personaje, es por la comida, yo soy de Misantla y me encanta, me fascina, me apasiona cocinar, entonces me he dado a la tarea de dar a conocer varios platillos que son de allá que son muy ricos", remarcó.

Los insumos son caros

Recordó que en diciembre le realizaron un pedido de tamales y no logró obtener ganancias, pues encontró a 55 pesos el kilo de jitomate. “No era posible, en ese momento gasté más en jitomate que en carne en ese pedido, yo no gané, no gané ni un peso, no gané nada y me dio mucha tristeza", detalló.

La cocinera expuso que aunque los insumos están caros ella ha buscado nunca bajar la calidad de lo que vende, mucho menos el entusiasmo, sin embargo, los precios le hacen imposible seguir.

“En definitiva, ya no es posible y solamente por hablar de algunos insumos, la cebolla igual, son productos que subieron y no han bajado. También el aceite, ¿cuánto tiempo llevamos con el aceite carísimo? No hay modo de que baje, entonces, lo que trato de vender es calidad, siempre lo he dicho”.

Y continuó: “Me da coraje cuando mi proveedor me dice que tiene tomate salsero y le digo: ¿cuándo he comprado tomate salsero?, siempre compro tomate bueno, porque doy bueno, yo vendo todo bueno".

Sin embargo, aceptó no querer arriesgarse y bajar la calidad para seguir sosteniendo, “algo que no puedo seguir sosteniendo, para mí ya está siendo muy difícil y emocionalmente es muy difícil también”.

Ante este complicado momento, abundó no perder la esperanza de regresar algún día, pues desea cumplir su sueño que es mantener un negocio bonito, donde siempre esté lleno.

“He tenido gente en espera y las personas que se han dado cuenta no me dejarán mentir, han venido y ha habido lista de espera, pero un restaurante no se puede mantener un día a la semana así, tiene que ser constante, entonces le digo a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales, de ustedes los medios de comunicación que gracias a Dios siempre nos han dado el apoyo. De momento vamos a dar el servicio a domicilio".





Dijo que desde casa continuará trabajando con sus hijas y de tener éxito, pedirán apoyo a las personas fieles que siempre han estado con ellas laborando, pues dice le gusta ser compartida.

“Lo poco que yo gano lo comparto y si tengo un pedido grande de tamales, no lo puedo hacer sola y no puedo ser egoísta, entonces voy a llamar a mi gente que me ayude".

Está abierta al apoyo

Dijo estar abierta al apoyo privado o de alguna autoridad para continuar con su restaurante, sin embargo, dijo que ella como la principal, “sí me tengo que derrotar, porque eso habla de mi honestidad y decir no puedo; a mí se me sale de control, si fuera nada más la renta qué bueno, pero es la luz comercial, el agua comercial y los insumos no hay modo de que bajen, uno tiene que andar buscando donde hay más barato y eso genera tiempo esfuerzo".

Sin embargo, dice que si alguien se acerca del gobierno, “no sé, alguien que nos diga vamos a sentarnos y vamos a ver cómo le hacemos para que esto siga, de verdad que sería muy bueno”, concluyó.





