Drake Bell quiso conquistar a Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, pero lo rechazó

Valentina de la Cuesta fue criticada luego de publicar un video en el que da a entender que rechazó al cantante Drake Bell; sin embargo, explicó que su declaración fue sacada de contexto.

En un primer video, la hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, relató que coincidió con Bell en una fiesta y que, aunque estuvo a punto de caer en sus encantos, prefirió retirarse.

Según dijo, tomó la decisión de "alejarse" porque en ese momento, la ex estrella de Nickelodeon tenía denuncias por entablar conversaciones con menores de edad.

Si bien, la también cantante nunca dijo que lo rechazó, en redes la compararon con la actriz Martha Higadera, quien suele contar historias que para muchos parecen inventadas.

¿Drake Bell fue rechazado por Valentina de la Cuesta?

La influencer aclaró a través de su cuenta de TikTok que ella no dijo que rechazó a Drake Bell, sino que hubo una interacción con el ex actor de Nickelodeon.

De acuerdo con Valentina, Bell es un famoso a quien es muy fácil encontrarse en cualquier parte de México.

"Todos sabemos que encontrarse a Drake Bell no es una novedad, que está en Aurrera –incluso– lo puedes ver en el Seven cerca de tu casa (...)", dijo la creadora de contenido en su video.

No obstante, de la Cuesta dijo que se sorprendió al encontrarse con el actor en Bar 27 y probablemente fue su rostro de emoción lo que provocó la interacción entre ambos.

"Estaba yo en Bar 27, él estaba en la cabina de arriba y yo abajo con mi amigo. Entonces veo a Drake a lo lejos y yo en furor. Tengo la teoría de que Drake me vio tan emocionada de verlo, porque a la gente le estaba valiendo que Drake estuviera ahí, que fue como `que cool que se emocione´", relató la joven de 24 años.

Al ver las miradas entre Drake y Valentina, el amigo que la acompañaba le dijo que la estaba viendo a ella, es decir, el intercambio de miradas era evidente.

"(...) entonces empezamos a interactuar con la mirada. En eso, ya ven que en Bar 27 dan rosas, entonces Drake tenía rosas y me avienta una rosa, la caché y me quedó con cara de que no lo creía".

Después de eso, Valentina relató que Drake comienza a moverse como si la estuviera jalando con una cuerda, pero ella decidió voltearse. Es decir, no lo rechazó como se dijo.