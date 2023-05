Dua Lipa estrena romance: ¿quién es el nuevo novio de la cantante?

Dua Lipa se encuentra bajo los reflectores luego de que apareciera en el Festival Internacional de Cannes acompañada de un misterioso hombre que para aquellos que no son cinéfilos, es difícil de identificar.

La cantante y su acompañante llegaron juntos para la proyección de la película "Omar la Fraise" (El rey de Argel) durante la edición 76 del famoso festival y hoy te revelamos quién es el hombre que parece haber conquistado el corazón de la artista inglesa.

¿Quién es el novio de Dua Lipa?

El nuevo novio de Dua Lipa es Romain Gavras, un director francés, hijo de Costa-Gavras y hermano de Alexandre Gavras y Julie Gavras, nacido en París, el 4 de julio de 1981.

Desde joven, se vio involucrado en el mundo cine y a los 14 años fundó el colectivo "Kourtrajmé" con Kim Chapiron, hijo de Kiki Picasso, donde surgieron sus primeros documentales.

“Kourtrajmé”, significa cortometraje en francés y la palabra es usada en los barrios más marginales de migrantes de la nación europea, por lo que dicho proyecto se ha caracterizado por mostrar con sus filmes las problemáticas sociales de los barrios migrantes de Francia.

Romain se ha dado a conocer en el mundo del cine gracias a cintas como "A Cross the Universe" de 2008, Notre Jour Viendra de 2010; y la más reciente "Athenea" de 2022.

Además de películas y cortos, el nuevo novio de Lipa también a dirigido videos musicales como "No church in the wild" de Kanye West, así como "Bad Girls" y "Born Free" de M.I.A.