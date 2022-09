Dua Lipa patea muñeco del Dr. Simi durante concierto en CDMX y así reaccionaron los fans

Los fanáticos de Dua Lipa se prepararon para su concierto en el Foro Sol y comenzaron con los preparativos del ya emblemático Dr. Simi que sería lanzado durante el show, pero la tensión se sintió cuando la cantante no lo recibió de buena manera.

Desde 2021 se comenzó con la tradición de obsequiar este peluche a los artistas que visitan México, pero los fans se mostraron indignados cuando la intérprete pateó el muñeco que se encontraba en medio del escenario.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver a Dua Lipa cantando Be the one, cuando en su camino se cruza con el Dr. Simi y simplemente lo patea para apartarlo.

Le perdonamos todo porque habló en español y es perfecta 😍

A pesar de que esta acción ha sido comparada con lo sucedido recientemente con Rosalía, que tomó todos los peluches que caían cerca de ella para abrazarlos y guardarlos con cariño, muchos de los seguidores la han defendido.

“Quiénes hemos dado show en escenario es importante no tener nada que obstruya el paso, no lo tomemos personal”, escribió una usuaria en los comentarios.

Por otro lado, aunque por poco se une a la lista de los artistas que han despreciado el regalo como José Madero o Rubén Albarrán, y que se han llevado los reclamos de la audiencia, que Dua haya hablado en español durante su concierto hizo que los fans no le recriminaran.

“Habló español mejor que uno, se le perdona”, escribió otro usuario.

Sin embargo, otros usuarios no lo tomaron muy bien y sí realizaron algunos memes para criticar que la cantante no se agachara para recoger el peluche.

Todo México al ver como Dua Lipa pateó al único Dr. Simi que pudo burlar la seguridad para poder estar en su concierto

¿Qué dijo Dua Lipa en español?

La cantante ha declarado en algunas ocasiones que está aprendiendo español para poder comunicarse con sus fanáticos de Latinoamérica y durante su concierto en el Foro Sol quedó muy claro que lo ha logrado.

"Mi español no es perfecto, pero lo quiero intentar", dijo durante su primera interacción con la audiencia.

Esto hizo que en el recinto se escucharan miles de gritos y aplausos.

"Estoy muy agradecida, emocionada y feliz de estar aquí. Gracias por su energía, su amor y su apoyo y gracias por esta noche mágica", mencionó. "Te quiero muchísimo México, vamos a disfrutar mucho".

"Gracias por su energía, su amor y su apoyo", los mexicanos estaban esperando este mensaje en español lleno de amor de Dua Lipa. 🥺💖

Durante todo el concierto no paraba de lanzar expresiones y agradecimientos en español, causando que los fans se emocionaran por lo bien que manejaba el idioma e interactuaba con ellos.

"Ciudad de México, te amo", "Muchas gracias por todo".

😍 Así inicia el concierto más esperado por algunos, Dua Lipa abre su #FutureNostalgiaTour en México cantando su éxito "Physical"



📹Belén Eligio | El Sol de México

Con información de Belén Eligio