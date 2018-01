Ed Sheeran está locamente enamorado; anuncia que se casará

El músico británico Ed Sheeran anunció hoy con una imagen en su cuenta de Instagram que se ha "comprometido" con su novia, Cherry Seaborn, a quien conoce desde que iban al colegio.



El exitoso cantante y compositor colgó una fotografía de la pareja, que recibió más de 18 millones de "me gusta", en la que indicaba que estaban "muy felices y enamorados".



Me he comprometido justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos también están encantadosafirmó el artista junto con esa imagen



El pasado año, el cantante atribuyó a Seaborn, con quien sale desde 2015, haberle ayudado a recobrar la salud tras haberse visto implicado en un accidente de bicicleta.



El sencillo "Perfect", supuestamente inspirado en Seaborn, y extraído del tercer álbum de estudio del cantante, "Divide", logró convertirse en número uno durante la pasada Navidad.

Got myself a fiancé just before new year. We are very happy and in love, and our cats are chuffed as well xx Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos) el Ene 20, 2018 at 5:49 PST

/eds