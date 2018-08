¿Eduardo Yáñez se molesta de nuevo con la prensa?

Durante un evento Eduardo Yáñez fue entrevistado sobre su relación con la prensa tras varios meses de aquel incidente donde golpeó a un reportero por cuestionarlo sobre su vida privada.

Al responder las preguntas, el actor se notó un tanto incómodo pero no provocó ningún altercado.

No hablo de mi vida personal, soy antiprensa, soy antigente, pero hago lo mejor posible porque tiene que ver con mi trabajo como actor y tengo que adaptarme, pero no es que me encante.

Ademas, reveló que a pesar de intentar tener una buena relación con los medios, aun lo siguen tachando de 'payaso'.

Si me voy corriendo, me corretean; si no contesto luego publican que soy un payaso y que los agredí, entonces prefiero quedarme. Respeto el buen periodismo y el malo, pues he aprendido a digerirlo.







Por otro lado, fue cuestionado sobre el nacimiento de su primer nieto, a lo que el actor reveló que por motivos de trabajo no ha podido conocerlo.

No he podido vivir ese momento porque he estado en México desde hace varios meses, primero buscando trabajo y ahora que lo encontré estoy trabajando.

Comentó que no puede decir más al respecto porque no tiene conocimiento del tema, incluso, se enteró que era abuelo a través de una publicación y no por su hijo Eduardo Yáñez Jr.

“He visto unas fotos por ahí y una que otra comunicación con mi hijo, pero él también está muy ocupado. Está sintiendo lo que es tener que mantener a un hijo”, declaró.

Aunque no le ha visto bien el rostro al bebé, aseguró que no tiene parecido con él. “Más bien, es güerito y se parece a su mamá”.

Con respecto a su madre, comentó que está contenta y que la ha visitado entre tres o cuatro veces desde que regresó a México.

“Quizá no he estado el tiempo suficiente, pero sí hay personas que la van a ver casi semanalmente. Además, las personas que se dedican a cuidarla en este asilo de Cuernavaca, se portan excelentemente con ella”.

Finalmente, informó que en breve se estrenará la serie “Falsa identidad” en la que interpreta a “Don Mateo Corona”, un psicópata al lado Camila Sodi y Luis Ernesto Franco. Indicó que Sergio Goyri, Alejandro Camacho y Azela Robinson también participan.