El Chapo envió un mensaje de tranquilidad a Kate; ella se siente feliz por no testificar

El juicio de El Chapo Guzmán se encuentra en la recta final y con ellos se conocerá el destino del narcotraficante mexicano, quien es acusado de 10 delitos de narcotráfico, posesión de armar y lavado de dinero.

Durante tres largos meses, el jurado de la Corte de Brooklyn escuchó a 56 personas que testificaron en contra de Guzmán Loera, entre ellos exsocios, excolaboradores y “compadres” del capo, pero hubo una polémica persona que no fue llamada a este juicio… Kate del Castillo.

La actriz mexicana fue vinculada y señalada por la entonces Procuraduría General de la República de México luego de reunirse con el narcotraficante El Chapo Guzmán, junto a Sean Penn, el 2 de octubre de 2015, pero fue hasta el 11 de enero de 2016 que se difundió la información en la revista Rolling Stone.

A partir de entonces la actriz mexicana, y ciudadana estadounidense, denunció una persecución política por parte de autoridades mexicanas, por lo que recibió un mensaje de tranquilidad de El Chapo Guzmán.

En entrevista con Telemundo, Kate del Castillo, reveló un mensaje “tranquilizante” que le dio Guzmán Loera tras haber sido capturado luego de su segunda fuga, a través de uno de sus abogados.

En algún momento, me dijo el abogado que quería el señor Guzmán que yo supiera de cierto que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia. Hacia mi persona o hacia mi familia en lo más mínimo, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo.

Kate solo le da las gracias al Chapo por la confianza de darle los derechos sobre su vida y arremetió contra el actor Sean Penn, acusándolo de haberla usado como carnada.

No nada más puso mi vida en peligro, sino que me usó como carnada y luego no me protegió

Ahora a días de que finalice el juicio Kate Del Castillo dijo sentirse aliviada de no haber sido llamada a testificar en el juicio del narcotraficante.

Al inicio del juicio de El Chapo, se especuló sobre la posible testificación de la actriz mexicana, sin embargo, días después del rumor, Kate declaró que no la habían llamado y que no testificaría en el juicio de El Chapo Guzmán.

La actriz señaló que no se arrepiente de haber organizado una reunión entre Guzmán y Sean Penn en 2015, aunque las repercusiones provocaron que no pudiera visitar y trabajar en su natal México por más de tres años.

De acuerdo con información de la agencia AP, Del Castillo dijo que el trabajo ha evitado que siga de cerca el juicio y agregó que está “feliz” de no estar involucrada en él.

