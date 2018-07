El grupo de Kpop GOT7 deja vestidas y alborotadas a sus fanáticas en el aeropuerto

Eran las seis de la mañana y grupos de chicas ya estaban llegando al aeropuerto para esperar a la boy banda de GOT7 de origen coreano que por primera vez visitan México, dieron las nueve de la mañana y decenas de chicas con pancartas y porras no perdían la fe en verlos.

ESTO, TIENE QUE SER CON TODOS LOS ARTISTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS. Fandom ejemplar, ¿viste? 💚👌

Sin embargo, muchas comenzaron a desesperarse y abandonaron el aeropuerto para regresar a su casa debido a rumores de que los chicos ya habían llegado pero personal de seguridad los desvió por otra puerta.

Otras afortunadas los persiguieron hasta tener un autógrafo de ellos o al menos una selfie.

No puedo con JACKSON, en verdad tiene un gran corazón. Y ni se diga la emoción de la señora, se ve super nerviosa y feliz de seguro por el autógrafo era para su hija.







El grupo conformado por JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, y Yugyeom recorrerán por primera vez latino América, arribando primero a la Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina en las fechas 13, 15 y 17 de julio, respectivamente

2018 GOT7 WORLD TOUR

Y aunque el fandoom IGOT 7 (Se pronuncia: "Ai Got Seven" que quiere decir “yo tengo a los siete”) no tuvo la oportunidad de darles la bienvenida en el aeropuerto de la Ciudad de México, seguramente muchas de ellas y ellos lo harán cantando a todo pulmón su más reciente sencillo “Eyes on You” en el Palacio de los Deportes esta noche.





ES HERMOSO ESTOY SUPER CERCA 😭😭😭😭😭