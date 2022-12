¿Necesitas un consejo? El Manual de Ned, de Nickelodeon, regresaría como podcast

En los años 2000, Nickelodeon estaba lleno de series de televisión que se quedaron en el corazón de muchos, como sucedió con Manual de Supervivencia Escolar de Ned, serie que, de forma divertida, daba consejos para sobrevivir a la escuela.

El programa, que primero se transmitió en un canal de cable y posteriormente en televisión abierta, estuvo protagonizado por Devon Werkheiser (Ned Bigby), Lindsey Shaw (Moze) y Daniel Curtis Lee (Cookie) en 2007.

Luego de su último capítulo donde los estudiantes de la secundaria James K. Polk se van de excursión y dos de los personajes principales, Ned y Moze, al fin se vuelven novios, los fans se quedaron con ganas de un reboot.

Hace 15 años, los consejos de Ned y sus amigos llegaban a la televisión de miles. Foto: Nikelodeon

Puesto que los actores ya no son unos adolescentes, los consejos serían para sobrevivir a una vida adulta y aunque no se trata de una segunda parte de la serie, las estrellas mostraron que trabajan en un formato podcast.

El trío de amigos, a través de un tiktok en la cuenta de Lindsey Shaw, se mostraron en una cabina de grabación y aunque no fueron muy específicos, al final se logra ver un letrero en una pantalla que dice Ned´s Declassified Podcast Survival Guide.

@lindsey.shawsters #fyp ♬ original sound - robin buckley's gf #nedsdeclassified @Devon Werkheiser @daniel lee #nedsdeclassifiedpod

Puede tratarse de un juego, algún tred o simplemente se juntaron para hablar de la famosa serie, pero los fans ya están más que emocionados y esperan saber más de lo que podría ser un gran proyecto.

La actriz de 33 años desactivó los comentarios, pero su video ya cuenta con más de 800 mil me gusta y más de 2 millones de reproducciones.

Así que solamente queda esperar algún comunicado oficial, pero no cabe duda que si los consejos para la adolescencia le sirvieron a los espectadores, seguramente serán bien recibidos los de la vida adulta.