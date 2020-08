"Él merece mi corazón y estoy feliz", Belinda defiende su relación con Nodal

Belinda rompió el silencio y profesó su amor a los cuatro vientos, tras las dudas que ha desatado su relación con Christian Nodal.

En entrevista para Ventaneando, la cantante aseguró que ha sido una historia muy bonita y que Nodal es quien merece tener su corazón.

"Es una historia muy bonita. De hecho, es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes. Me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón".

Asimismo, habló sobre los escépticos y señaló que su relación es verdadera pues ni ella ni Christian tienen motivos para fingir, ya que "no son ese tipo de artistas".

"Siempre hay personas que hablan bien y mal. Los únicos que saben lo qué está pasando realmente somos Christian y yo, con el tiempo y nuestras acciones se van a dar cuenta que ni yo ni él somos de ese tipo de artistas. No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos".

Ver esta publicación en Instagram Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop 🤍. 🐭🐼 Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor.😂 Una publicación compartida por Christian Nodal 🇲🇽 (@nodal) el 10 de Ago de 2020 a las 2:05 PDT

Beli es bella por dentro y por fuerac

Por su parte, Nodal afirmó que la cantante no sólo es bella por dentro sino por fuera y que si todos la conocieran verdaderamente, se enamorarían de ella también.

"Yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro todo el mundo estará perdidamente enamorado de ella. De verdad fue todo, la situación, cómo nos conocimos, la historia".

De igual manera confesó que en un principio él se sentía muy nervioso y que no se acercaba a Beli para que no supiera que le gustaba.

"Ya estando aquí en La Voz me ponía muy nervioso siempre que la veía. Si me decía: 'Buenos días', yo nada más la saludaba de lejos y salía corriendo. No quería hablar con ella, no quería que se diera cuenta".

Por último, el cantante confesó que incluso se casaría con ella y que cuado termine la voz "se robará a Beli" para que esté con él en Guadalajara.

