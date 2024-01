El Mimoso responde a acusaciones de violencia en su contra: qué le contestó a su esposa

Luego de que María Elena Delfín Valdez acusara a su esposo Luis Antonio López Flores, mejor conocido como “El Mimoso” de violencia, el cantante rompió el silencio y le contesó a su todavía pareja.

A través de sus stories de Instagram, el exvocalista de la Banda El Recodo aseguró que nunca ha tocado de manera violenta a ninguna mujer y que nunca se atrevería a hacerlo.

"Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta a una mujer, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer, esta es una acusación muy grave, muy fuerte que me involucra, esto se salió de las manos, esto va más alla de lo que se me está acusando", explicó el cantante.

Asimimso, señaló que dicha acusación tiene un motivo detrás detallando la verdadera razón por la que su esposa lo acusa es por una cuestión económica pues al parecer, él se ha negado a darle dinero.

"Es un tema que va más allá, hacia lo legal, hacia lo legal que en su momento se tiene que hacer, creo que más que el problema como lo menciona, físico, psicológico, no lo es, el problema es económico y la verdad ahí sí tuve que poner un alto", aseguró.

Finalmente, el artista dejó en claro que todo lo que tiene se lo ha ganado a base de su trabajo y su esfuerzo por lo que se le hace injusto que el tenga que estar solventando los gastos de su esposa.

"Me lo he ganado a base de esfuerzos y hay una parte que no se me hace justa, que yo tenga que estar soltando, soltando, eso fue lo que tuve que poner un alto, pero estoy hablando porque no quería que pasara desapercibido esto", concluyó.

Ya ven, se los dije. Ya salio el Mimoso a decir que efectivamente, el por dinero. pic.twitter.com/DZ6BhZ2yU1 — Tu papi papi... papi chulo 🎵🎶 (@ElFigurita__) January 16, 2024

¿Qué dijo la esposa de El Mimoso?

María Elena Delfín Valdez, esposa de El Mimoso, confesó que ha estado sufriendo violencia de física y psicológica por parte de la celebridad.

Fue con un video en su cuenta de Instagram, donde detalló que Luis Antonio la ha estado agrediendo en repetidas ocasiones, pero que no lo había hecho antes porque tenía miedo a represalias.

"Decidí exponerme porque ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente y emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores", dijo.

Incluso, reveló que antes de hacer esta denuncia pública, ya había comenzado dos procesos legal en su contra, pero sin respuesta por parte de las autoridades, lo que la motivó a hablar del tema en redes sociales y así tener la atención mediática que necesita.

"Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León; existen dos carpetas de investigación, de las cuales se ha hecho caso omiso, no se si sea porque es figura pública", destacó.

La primera vez que acudió ante las autoridades fue el 4 de agosto del 2023, al no obtener una respuesta, decidió regresar el 14 de diciembre de ese mismo año, no obstante, tampoco atendieron su caso.