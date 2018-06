El Tri festejará sus 50 años con emotivo concierto en el Palacio de los Deportes

La banda mexicana de rock El Tri, liderada por la leyenda viviente del rock nacional Alex Lora, festejará medio siglo de carrera en el Palacio de los Deportes el próximo 13 de octubre, con el concierto llamado “Alex Lora – El Tri, medio siglo rocanroleando”.





Con cinco décadas de vida de presentarse en escenarios de todo el mundo, Lora realizará un repaso por su vasta discografía con la agrupación, para cantar al lado de su “raza”, como él llama a su público, éxitos como “Triste canción”, “Las piedras rodantes”, “Perro negro y callejero”, “Abuso de autoridad”, Nuestros impuestos”, “Chavo de onda”, “Oye cantinero”, entre otros.

Alex Lora y su grupo originalmente llamado Three Souls in My Mind surgió a finales de los 60, convirtiéndose en los pioneros del rock and roll en español; en 1971 participaron en el Festival de Avándaro, el llamado Woodstock mexicano, con bandas como El Ritual, Los Yakis, entre otros.





El grupo se disuelve en 1985 y Lora formó El Tri, cuyo primer disco, “Simplemente” (1984), los llevó a su internacionalización y también fue reconocido con Disco de Oro, por sus altas ventas.





El Tri cuenta con más de 50 materiales discográficos, ocho Discos de Oro y uno de Diamante y ha compartido escenario con importantes proyectos y músicos como The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, The Ramones, Joan Jett, The Animals, Chuck Berry y más.