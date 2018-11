El Zócalo se llena de Rock en tu Idioma

Sabo Romo de Caifanes abrió el recital con unas palabras de reflexión “mientras afinan los músicos pensemos la manera de detener de frenar la violencia contra las mujeres y las niñas”, expresó para luego entonar No dejes que...

Foto: Roberto Hernández

Bob y los hijos del silencio subieron al escenario para interpretar voy a buscar....

Azul Violeta interpretó Solo por hoy y exhorto a mejorar a una ciudad, al país para mejorar las calles y las condiciones para las mujeres, “tenemos madres, hermanas, hijas y tenemos que mejorarles este mundo”, expresó el cantante Hugo Rodriguez quien inició esta aventura en 1987 junto a César El vampiro Torres, guitarrista de Maná.

Foto: Roberto Hernández

Interpretaron después Corazón de Neón, tema original de la alineación española Orquesta Mondragón.

Maria Barracuda tomó el escenario, la primer mujer de la noche quien agradeció el apoyo a la causa “hace dos años pase una situación de violencia de género, a veces viene acompañada de chistes, de bromas, de nenes y hay que cuidar lo que sale de nosotros”, señaló, para luego interpretar Bolero Falaz y continuar con Ni tu ni nadie de Alaska y Dinarama y que la misma Barracuda grabó este año.

Foto: Roberto Hernández

La noche se llenó de estrellas y no solo en el cielo nocturno, sino en el escenario del Zócalo capitalino con la presencia de Gazú, guitarrista de Los amantes de Lola y autor del tema Beber de tu sangre que sonó magistral, como en su estreno tras la presentación de su segundo disco en 1991. Las sirenas de una patrulla anunciaban los acordes del siguiente tema Alármala de tos, sí, aquel que mantiene vigente a Francisco Barrios , mejor conocido como El mastuerzo de Botellita de Jerez.

Foto: Roberto Hernández

Llegaron las voces de Neón para interpretar Es tan fácil Romper un corazón que se hizo popular con la voz de Miguel Mateos en el ya lejano 1986.

La inigualable Cecilia Toussaint, tras el agradecimiento del público antes de despedirse interpretó Carretera, sabrosa baladita que grabó la Compositora en 1988.

La noche se siguió llenando de amigos, esos que hace 30 años compartían experiencias y los integrantes de La Lupita aparecieron para interpretar Paquita disco y posteriormente apareció Ritmo Peligroso para interpretar Marielito, tema lanzado en 1995, tres meses antes del terremoto que azotó a la Ciudad de México.

Foto: Roberto Hernández

Pero Piro Pendás no se quedó con la ganas e interpretó Lobo hombre en Paris, tema original de la Banda española Neón. No podía faltar La muralla verde y aunque no había ninguno de Los Enanitos verdes en el escenario, aunque el ánimo subió más fuerte con El Diablo del grupo Fobia.

Y la temperatura estaba en ascenso con l llegada del vocalista de Rostros Ocultos Cala Villa, para interpretar El Fina, hasta el momento, la más coreada de la noche Daño Romo agradeció la asistencia y pidió un aplauso para los músicos que lo acompañan.

La fiesta ochentera de rock continuó con el Abulón, quien interpretó la última rola de la noche con El esqueleto de Victimas del Doctor Cerebro. Para cerrar todos los participantes tomaron el Escenario para interpretar juntos El temblor de Soda Stereo y así despedirse de más de 50 mil personas que ocuparon poco más de la mitad de la plancha del Zócalo





