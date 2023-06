Te voy a quitar lo gay: Elliot Page revela ataque por parte de un actor de Hollywood

Elliot Page está en plena promoción de su libro Pageboy, una recopilación de sus memorias relacionadas con su transición, entre ellas actos violentos y agresivos en contra de él.

De acuerdo con un adelanto de los textos a los que tuvo acceso People, el actor contó una desagradable experiencia con un “actor reconocido” de quien no reveló el nombre, pero aseguró que era alguien con quien frecuentaba.

Un famoso idiota en la fiesta

Antes de declararse trans, Page reveló en 2014 que era gay. En ese tiempo acudió a una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles donde se encontró con la persona en cuestión, quien le hizo un comentario homofóbico.

"No eres gay, eso no existe. Sólo tienes miedo de los hombres. Te voy a follar para que te des cuenta de que no eres gay".

Este tipo de escenarios no son extraños para la estrella de Inception, ya que lamentablemente es algo con lo que tiene que lidiar a diario, por ello buscó denunciarlo en el capítulo titulado: Un famoso idoota en la fiesta.



"Puse esa historia en el libro porque se trata de resaltar la realidad, la mierda con la que lidiamos y lo que nos envían constantemente, particularmente en entornos que son predominantemente cis y heterosexuales".

El miedo a Hollywood

Además, quien interpretó al personaje de Juno se refirió a lo peligroso que es hablar de alguien importante de Hollywood, pues muchas veces la víctima es quien termina perdiendo todo.

"Estas son personas muy poderosas, son las que eligen qué historias se cuentan y crear contenido para que la gente lo vea en todo el mundo".

Finalmente, la idea de no poner el nombre del actor que lo agredió, no tiene que ver con algún timpo de temor a las replesarias, sino porque sabe que cuando se entere de la existencia de este relato sabrá que se está hablando de él.

El libro, su último proyecto, saldrá a la venta el próximo 6 de junio. También continúa con su participación en la serie de Netflix The Umbrella Academy, que ya prepara su cuarta temporada.