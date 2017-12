Ellos fueron los abusadores sexuales que marcaron a Hollywood este 2017

Con la caída del Harvey Weinstein, uno de los gigantes del cine estadounidense, se desvelan otros escándalos de acoso y abuso sexual, un fenómeno social que por décadas ha existido y de los que muchos sabían, pero nadie decía nada.

Sin embargo, no fue solamente en Hollywood donde se destaparon casos de abuso sexual. La gimnasia olímpica se vio salpicada por estos casos, también la Academia Sueca, que designa al Premio Nobel de Literatura.

Este 2017 el silencio se ha roto y la caja de Pandora se ha abierto.

Harvey Weinstein

El productor ganador de 81 Oscar y que hasta hace unos meses era la voz cantante de Hollywood fue acusado en octubre por varias mujeres de abuso sexual, acusaciones que él ha negado. Desde entonces, más de un centenar de ellas, desde estrellas como Angelina Jolie y Salma Hayek, hasta desconocidas empleadas de la industria, también han denunciado hechos ocurridos durante varias décadas que van desde el acoso hasta violación.

Foto Reuters

El exitoso empresario había diseñado un sofisticado sistema de vigilancia, intimidación y abuso de poder para mantener en silencio sus actuaciones, de acuerdo con las investigaciones del New York Times y el New Yorker sobre Harvey Weinstein, despedido de su propia compañía de producción y ahora blanco de varias investigaciones penales.

Kevin Spacey

El actor ganador de dos Oscar está acusado desde finales de octubre no solo de haber acosado y abusado hace años a dos actores jóvenes, menores de edad en el momento de los hechos, sino también de acosar en el set de la serie "House of Cards", de la que era la estrella antes de ser despedido por este caso. Scotland Yard abrió una investigación sobre dos denuncias de abuso sexual y varios casos de acoso en el teatro londinense The Old Vic, del que Kevin Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.

Foto Reuters

James Levine

El legendario director de orquesta de la Metropolitan Opera de Nueva York fue suspendido el domingo después de la publicación de un testimonio contundente. James Levine, de 74 años, está acusado de abusar sexualmente, durante varios años, de un músico que tenía 15 años cuando comenzaron los hechos denunciados, en 1985. Desde entonces, otros tres músicos revelaron haber sido agredidos en condiciones similares.

Finn Wolfhard, actor de 'Stranger Things'

Recientemente el actor de Stranger Things, Finn Wolfhard despidió a su representante tras darse a conocer un caso de abuso sexual.

El juvenil actor de 14 años de edad y estrella en la reciente producción de 'It' despidió a Tyler Grasham luego de que se hiciera público que el actor Blaise Godbe fue alcoholizado y fue violentado sexualmente .

Foto AFP

El director de Amazon Studios, Roy Price

El gigante del comercio electrónico Amazon suspendió al presidente de Amazon Studios, Roy Price, tras las revelaciones de acoso sexual que han surgido recientemente en su contra.

The Hollywood Reporter publicó una entrevista con Isa Dick Hackett, hija del escritor de ciencia-ficción Philip K. Dick y que ha trabajado como productora en las series "The Man in the High Castle" y "Philip K. Dick's Electric Dreams".

Según el relato de Hackett, Price se le insinuó de manera repetida e insistente mientras viajaban en un taxi tras una jornada de promoción en la Comic-Con de San Diego.

El actor James Toback

Casi 40 mujeres han acusado al director de cine y escritor estadounidense James Toback de acoso sexual en encuentros que se remontan a la década de 1980.

El guionista de series infantiles Chris Savino

Chris Savino ha sido acusado por 12 mujeres de ser un acosador sexual.

De acuerdo a la revista Variety, las denuncias incluyen propuestas indecentes, avances sexuales no consensuados, ofrecimiento de puestos de trabajo a cambio de favores sexuales y mensajes inadecuados.

Foto Especial

Bill O'Reilly

El hombre que para muchos era la cara visible de la cadena Fox News, Bill O'Reilly ha sido el caso más emblemático del acoso en los medios. Aunque las quejas sobre su comportamiento fueron incluso anteriores que las acusaciones contra Weinstein, volvió a la palestra en octubre, cuando trascendió información sobre un acuerdo amistoso de 32 millones de dólares entre él y una trabajadora de Fox. Fue despedido después de las revelaciones de otros cinco acuerdos amistosos con sus colegas, incluidas algunas de "relaciones sexuales no consensuadas".

El fotógrafo Terry Richardson

El fotógrafo de moda Terry Richardson, conocido por sus fotos provocadoras y acusado desde hace años de acosar sexualmente a sus modelos, ya no podrá trabajar para grandes revistas como Vogue o Vanity Fair.

Brett Ratner

El director de cine Brett Ratner, conocido por su trabajo en Rush Hour y X-Men también tiene cola que le pisen y quienes lo señalan de abusador son dos actrices, Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres más. Debido a esto Warner canceló el contrato que tenían. Otro director más, James Toback está en el banquillo de los acusados tras el testimonio de 38 mujeres que aseguran fueron víctimas de este hombre en la década de los ochenta. Algunas afirman que sucedió en el casting de la película que en México se conoció como El cazachicas en 1987.

Foto Reuters

Dustin Hoffman

Dustin Hoffman, de 80 años de edad, también enfrenta los pecados de su pasado, ya que la escritora Anna Graham Hunter afirma que el actor la manoseó en 1985, mientras rodaban la cinta Dead of a Salesman, que en México se estrenó como La muerte de un viajante, en esos meses, Anna afirma que el actor le pidió un masaje en su pies y mientras lo hacía éste le tocó el trasero y le habló de sexo.

Foto Reuters

Ed Westwick

Ed Westwick es acusado de violación por la actriz Kristina Cohen y la aspirante a ser actriz, Aurélie Wynny.

El cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter

La cantante estadounidense Melissa Schuman, ex integrante del grupo Dream, acusó de violación a Nick Carter, uno de los cinco miembros del exitoso conjunto Backstreet Boys.

Por medio de una larga y detallada publicación en su blog personal, Schuman aseguró que fue violada por Carter cuando ella tenía 18 años y él 22.

Foto Especial

El creador de la serie 'Mad Men', Matthew Weiner

Kater Gordon, una exguionista de "Mad Men", acusó al creador de esa serie, Matthew Weiner, de haberla acosado sexualmente.

Gordon, que hizo pública su denuncia a través del portal The Information, indicó que el suceso tuvo lugar durante una jornada laboral en la que ambos estuvieron trabajando hasta tarde, y en la que Weiner le dijo que le dejase verla desnuda.

El actor Steven Seagal

Steven Seagal se suma a la lista de actores y productores que abusan de su poder y estatus, pues la periodista Lisa Guerrero, quien también es actriz narró una desagradable reunión con el actor, “me citaron para que hiciéramos una ligera lectura del guión y habláramos sobre los términos de su participación, me habían dicho que audicionaría para el papel protagónico femenino, pero llegamos a la casa de Seagal y nos recibió en un kimono, no llevaba zapatos y así fue la reunión, me sentí muy incómoda pues nunca supe si traía ropa interior o no y se me insinuaba con la mirada”.

Foto Especial

La actriz dice que se salvó porque llegó acompañada de otra mujer que también haría lecturas del guión, “me pidió que regresara más tarde para unos ensayos y le dije que no”, narró.

El creador de 'One Tree Hill', Mark Schwahn

Mark Schwahn, el creador de One Tree Hill también fue acusado de acoso sexual por el equipo de la serie. El reparto femenino de la serie ha emitido un comunicado en apoyo a la guionista Audrey Wauchope, que confesó ser víctima del comportamiento abusivo de Schwahn.

El actor Jeremy Piven

El actor estadounidense Jeremy Piven fue señalado por tres mujeres por diferentes casos de agresión sexual, sin embargo negó estas acusaciones en su contra y las calificó de "absolutamente falsas y completamente inventadas".

Esta respuesta del actor que alcanzó la fama por la serie "Entorauge" llega el mismo día en el que la publicista Tiffany Bacon Scourby asegurara que Piven abusó de ella en 2003 en Nueva York.

"Se abalanzó sobre mí. Intenté quitármelo de encima pero me empujó hasta el suelo", dijo Scourby, quien explicó que a continuación Piven se desnudó y restregó sus genitales contra ella.

El actor Sylvester Stallone

El actor estadounidense Sylvester Stallone ha sido otro de los acusados por agresión sexual. Una joven de 16 años ha denunciado que fue “intimidada” para mantener relaciones sexuales con el actor, que entonces tenía 40 años, y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las Vegas Hilton, durante el rodaje de una película en Las Vegas en julio de 1986.

Foto Especial

El cofundador de Pixar, John Lasseter

El jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, tomó una excedencia de su cargo de seis meses tras reconocer comportamientos fuera de lugar y que se propasó con su personal.

El periodista Charlie Rose

Presentador del programa rival de la mañana en la cadena CBS, Charlie Rose, un periodista de 75 años también tremendamente famoso, está acusado por ocho mujeres de haberles hecho llamadas telefónicas obscenas o de manosearlas. Dos dijeron también que él se mostró desnudo frente a ellas. Fue despedido a fines de noviembre de CBS y de PBS, para la que también trabajaba.

Lars von Trier

La cantante islandesa Björk acusó indirectamente en las redes sociales al director danés, Lars von Trier, de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de "Dancer in the Dark", una denuncia que el cineasta ha negado.

En un mensaje en Facebook, Björk compartió su experiencia "con un director danés" sin citar su nombre, pero sólo ha protagonizado esa película, estrenada en el año 2000, y fue pública su relación conflictiva con Von Trier, el cofundador del movimiento Dogma.

Foto Archivo

La artista islandesa resaltó que dado que procedía de uno de los países con mayor igualdad entre sexos y por su condición de estrella musical, le quedó claro desde el principio que la "humillación" y el "acoso sexual en grado menor" que sufrió era la norma general para el director y su equipo, que "lo hacían posible e incitaban a ello".

El presentador de la cadena NBC, Matt Lauer

El súper popular periodista que conducía el programa matutino de NBC fue acusado de acoso por media docena de mujeres, o incluso de relaciones sexuales "no consentidas". Las actuaciones de Matt Lauer, quien habría ofrecido un juguete sexual a una colega y se habría bajado los pantalones frente a otra en su oficina, fueron parte de un comportamiento sistemático. Fue despedido del canal la semana pasada, tras lo cual se disculpó y dijo que estaba "arrepentido y avergonzado".

Y en la política...

John Conyers

El demócrata John Conyers, el miembro más antiguo de la Cámara de Representantes, comprometido con la lucha por los derechos civiles de los negros, tuvo que renunciar el martes bajo la presión de su partido. Aunque lo presentó, con sus 88 años, como que se trataba de su jubilación, negando los hechos de los que se le acusa: cinco mujeres que habían trabajado para él durante varios años han denunciado en las últimas dos semanas que el legislador había tenido comportamientos inadecuados y avances sexuales con ellas. Llegó a firmar un acuerdo amistoso con una de ellas.

Foto: EFE

Roy Moore

Contra viento y marea, pero con el apoyo nada desdeñable del presidente Donald Trump, el candidato republicano al Senado en Alabama, Roy Moore, se mantiene en pie para las elecciones del 12 de diciembre. Su caso divide a los republicanos tanto desde el punto de vista político como moral. Actualmente con 70 años, frecuentaba en la época en que era un abogado treintañero a adolescentes, algunas de las cuales ahora lo acusan de actos inapropiados o abuso sexual. Una de las presuntas víctimas tenía 14 años en aquel entonces.

Al Franken

Al Franken, senador demócrata de 66 años anunció el jueves que renunciará próximamente, arrinconado después de tres semanas de tormenta política. Acusado por varias mujeres de gestos inapropiados al sacarse fotos con ellas, el exhumorista también habría forzado un beso, aunque él afirma que guarda "diferentes recuerdos de algunos" de estos hechos. ""Me voy ahora, cuando un hombre que se ha jactado de agredir sexualmente a mujeres ocupa el Salón Oval", dijo en vivo en televisión.

Actrices de Hollywood llaman a no callarse con la campaña #MeToo

La industria audiovisual estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Harvey Weinstein.

Why is the #MeToo movement sending shockwaves through Sweden? | SBS News https://t.co/s3wfC1eV7B — Bella Frank (@blfrnk) 24 de noviembre de 2017

Después de que Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd o Asia Argento, entre muchas otras, denunciaran desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones por parte de Weinstein, numerosas mujeres han dado un paso al frente para compartir sus propias experiencias de agresiones.

Estas revelaciones llegan de forma paralela al gran crecimiento en las redes sociales de la campaña "me too" ("yo también"), que promulgada por la actriz Alyssa Milano invita a las mujeres de todo el mundo a denunciar casos de agresión sexual.