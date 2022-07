Elon Musk se convirtió nuevamente en padre, ni te imaginas cuántos hijos tiene

El magnate y empresario tecnológico Elon Musk es uno de los personajes que más da de qué hablar dentro y fuera de las redes sociales. En esta ocasión, un medio estadounidense dio a conocer que Musk se convirtió en padre nuevamente.

De acuerdo a un informe de Insider, Elon Musk dio la bienvenida a unos mellizos el año pasado con Shivon Zilis, actual ejecutivo de Neuralink, empresa que trabaja actualmente para desarrollar un chip informático conectado al cerebro humano.

El medio estadounidense accedió a documentos judiciales relacionados con el cambio de los nombres legales de los niños para incorporar el apellido Musk y Zilis a los menores, siendo esto confirmado con documentos que contienen el sello de la corte, así como la firma de Musk, que lo identifican como el padre y Zilis como la madre de los gemelos.

Se dice que los gemelos nacieron en noviembre, apenas unas semanas antes de que Musk y Claire Boucher, el nombre real de Grimes, tuvieran su segundo hijo por gestación subrogada en diciembre.

Musk preocupado por la tasa de natalidad: Hago todo lo posible

En julio de 2022, Elon Musk compartió en su cuenta de Twitter que la natalidad en Estados Unidos ha estado por debajo de los niveles sostenibles mínimos durante 50 años.

"Hago todo lo posible para ayudar a la crisis de la despoblación. Una tasa de natalidad que colapsa es el mayor peligro que enfrenta la civilización por mucho”, seguido de “recuerda mis palabras, son tristemente ciertas".

Ella es Shivon Zilis, la madre de los gemelos de Musk

Musk y Zilis han trabajado juntos desde 2016, cuando ella se convirtió en asesora de OpenAI, compañía de investigación de inteligencia artificial donde Elon Musk es cofundador.

De acuerdo con el LinkedIn de Zilis, trabajó en Tesla y Neuralink a partir de mayo de 2017, y actualmente se desempeña como director de operaciones y proyectos especiales en Neuralink.

En 2020, Zilis se convirtió en miembro de la junta de OpenAI y hasta la fecha ha sido miembro de las juntas directivas de al menos otras dos organizaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

¿Quiénes son los hijos de Elon Musk?

Con la llegada de los gemelos, Elon Musk se ha convertido ya 9 veces en padre, y lo curioso es que este es su segundo par de gemelos.

Elon Musk y Justine Wilson: 5 hijos

Justine Wilson fue el primer matrimonio del magnate, con quién tuvo a Nevada Alexander Musk, pero que lamentablemente falleció al poco tiempo de nacer por muerte súbita infantil.

Dos años después, la pareja concibió al primer par de gemelos de Elon Musk, Griffin y Xavier Musk, los cuales nacieron a través de un procedimiento de fertilización in-vitro.

Posteriormente, la pareja recibió la sorpresa de los trillizos Kai, Saxon y Damian en 2006, quienes también fueron concebidos por fertilización artificial.

Elon Musk y Grimes: 2 hijos

De la relación de Elon Musk y la cantante Grimes nacieron dos pequeños bajo el nombre X Æ A-12 Musk, a quién los padres llaman solamente X y nació en 2030, así como Exa Dark Sideræl Musk, a quién llaman "Y" y nación a finales del años pasado por vientre subrogado, justo dos semanas después de que presuntamente nacieran los gemelos.

Nacida como Xavier Musk, ahora es Vivian Jenna Wilson

Xavier Musk, quien ahora se identifica como mujer, este año pidió de manera formal cambiar su apellido y su género para evitar ser relacionada con su padre, según documentos.

"Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma", escribió la joven en una solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años.

El pedido fue presentado en abril ante un tribunal de Santa Mónica, California, pero fue revelado el fin de semana por varios medios estadounidenses.

Asimismo, decidió tomar el apellido de soltera de su madre, quien se divorció de Elon Musk en 2008.