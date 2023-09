"Fue brutal", Elon Musk recuerda en biografía su relación con Amber Heard

Elon Musk vuelve a estar bajo los reflectores tras el reciente lanzamiento de su biografía, que lleva por título sencillamente el nombre del magnate.

"Elon Musk" está escrita por el biógrafo Walter Isaacson, exredactor jefe de la revista Time, conocido por su exitoso retrato del cofundador de Apple Steve Jobs y por sus investigaciones sobre las vidas de Albert Einstein y Leonardo da Vinci.

La esperadísima biografía describe al magnate como "un hombre arrastrado por sus demonios de la infancia, obsesionado con llevar vida humana a Marte y que exige a su personal ser incondicional".

Medios estadounidenses tuvieron acceso al libro de más de 600 páginas antes a su publicación oficial en todo el mundo el martes y varios extractos han sido difundidos, entre ellos, su fugaz relación con Amber Heard.

Elon Musk y Amber Heard

El capítulo "Rocky Relationships" es donde Isaacson cuenta la historia de Elon Musk y Amber Heard.

En 2013, el líder de Tesla quedó flechado tras ver la película "Machete Kills", donde la actriz interpretó a una concursante de belleza llamada Blanca Vasquez.

Sin embargo, fue hasta un año después que Musk pudo concoer a la artista, quien estuvo de visita en las instalaciones de Space X, donde el empresario la llevo a pasear en un Tesla.

El magnate y la actriz comenzaron a salir y finalmente en 2017, su relación llegó al siguiente nivel en el que Amber incluso cumplió el sueño de Musk de disfrazarse del personaje Mercy, del videojuego "Overwatch".

Desafortunadamente para la pareja, las cosas no salieron como hubieran querido y su relación comenzó a deteriorarse, al parecer por culpa de Amber, hasta el punto de que una fuerte discusión provocaría su ruptura en diciembre de 2017.

¿Qué dijo Elon Musk sobre su relación con Amber Heard?

En primera instancia, Kimbal, uno de los hermanos de Musk, reveló a Isaacson que en aquel momento se sintió muy mal por él pues al parecer tenía una obsesión por enamorarse de personas que son "muy malas con él".

"Son hermosas, sin duda, pero tienen un lado muy oscuro y Elon sabe que son tóxicas", declara Kimbal en la biografía del empresario.

Por su parte, el magnate señaló que su relación con Amber "fue brutal" y que no tenía nada más que decir al respecto, pero su biógrafo lo cuestionó sobre su obsesión por las personas que "son malas con él".

"Porque soy un tonto para el amor. A menudo soy un tonto, pero especialmente por amor", respondió Musk.

Simon & Schuster, la editorial del libro, señala que quien lea el libro podrá hacerse luego esta pregunta: "Los demonios que impulsan a Musk, ¿son el precio a pagar para liderar la innovación y el progreso?".

Cabe destacar, que a horas de su lanzamiento en Amazon, los pedidos anticipados ya habían convertido a "Elon Musk" en el libro más vendido del sitio en Estados Unidos.

