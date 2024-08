Elvis Crespo cambia de look tras comparaciones con Rosalía: estoy harto

Desde 2023, en redes sociales han circulado diversos memes sobre el parecido que tiene Elvis Crespo con Rosalía, específicamente en la portada del sencillo Suavemente, un clásico éxito del cantante.

Why the fuck did I think Elvis Crespo was Rosalia omfg pic.twitter.com/IbBsw4sBQC — ⟡ ⟡⟡ ⟡⟡ ⟡⟡ ⟡ (@theworldisMlN3) August 30, 2023

Al inicio, lejos de molestarse con las comparaciones, Rosalía y Elvis Crespo lo tomaban a broma e incluso compartían los memes que reconocían su parecido. Incluso el cantante aseguró que se sentía “hermoso”, pues era un halago que lo compararan con la española incluso dijo que podría pasar como su "hermanita menor"..

Rosalia burlándose de su meme donde la comparan con Elvis Crespo. pic.twitter.com/yvWnOiWWzV — Indie 505 (@Indie5051) March 18, 2024

Sin embargo, el cantante decidió cambiar de look para que ya no sigan con las comparaciones con Rosalía, pero sí con Karol G.

elvis crespo hablando sobre el parecido que tiene con @rosalia 😂🤍 pic.twitter.com/3Ovadm4nhl — reina (@reinaisgone) April 21, 2023

¿Por qué cambió de look Elvis Crespo?

En el concierto por el 25 aniversario de Suavemente, Elvis Crespo sorprendió a sus fans con un peculiar cambio de look, pues cambió su clásica cabellera negra por una verde. Con ello, busca que dejen de compararlo con Rosalía.

¿Qué les parece mi cabello verde? Estoy harto de que me comparen con Rosalía.Elvis Crespo.

A modo de broma, Elvis Crespo pidió que por su nueva cabellera verde lo compararan con Karol G. Pero, en redes sociales aseguran que se parece más a Billie Eilish o Yailin, la más viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elvis Crespo (@elviscrespolive)

¿Quién es Elvis Crespo?

Elvis Crespo es un cantante que nació en Nueva York. Sin embargo, desde los seis años vive en Puerto Rico.

Su carrera musical inició cuando era adolescente, pues decidió formar parte de una agrupación de merengue. A los 17 años se integró a la orquesta de Willie Berrios, pasó por la de Toño Rosario y fue el vocalista principal de Grupomanía.

En 1998, decidió emprender su carrera como solista y lanzó el álbum Suavemente que lo catapultó a la fama con un sencillo del mismo nombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elvis Crespo (@elviscrespolive)

A lo largo de su carrera como solista, Elvis Crespo ha colaborado con artistas como Emilio Estefan, Nacho, de Chino & Nacho, y Pitbull.