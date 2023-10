Después de 12 años, Emily Blunt se disculpa por criticar el peso de una mesera que la atendió

La actriz Emily Blunt, mejor conocida por su papel en El Diablo viste a la Moda, se disculpó por criticar hace más de 10 años el peso de una mesera que la atendió en un restaurante de cadena.

El hecho alcanzó a la actriz porque su entrevista en The Jonathan Ross Show de hace 12 años resurgió en las redes sociales. En ella, Blunt contaba anécdotas de la época cuando rodaba la película Looper, entre ellas, su opinión sobre una mujer que trabajaba en el Chili's al que fue a comer.

Puedes leer también: Al estilo Smith, Meryl Streep mantuvo en secreto su separación; dejó a su esposo hace 6 años

Todo comenzó cuando el presentador del programa, Jonathan Ross, inició la convesación comentando: “Si vas a Chili's podrás ver por qué tantos de nuestros amigos estadounidenses son enormes”.

OMG! Samadhi Zendejas exhibe a Horacio Pancheri por enviarle un mensaje criticando su físico

En ese momento Emily respondió: “Bueno, la chica que me estaba atendiendo era enorme”. Su comentario volvió a viralizarce en pleno 2023, cuando términos como body shaming han tomado más relevancia.

#emilyblunt #chilis #actor #actress #looper #film #movie #fyp #foryou #xyzbca #aquieteplace #junglecruise #oppenheimer #intothewoods #wildmountainthyme #thehuntsman ♬ original sound - The Celeb Way @thecelebway Emily Blunt’s Funny Interaction with a Waitress #talkshow

¿Qué dijo Emily Blunt?

Durante una entrevista para la reviste People, la estrella tuvo que dar una explicación sobre lo sucedido y aunque se mostró sorprendida de su actitud, aceptó que estuvo totalmente fuera de lugar.

“Sólo necesito abordar esto de frente, ya que mi mandíbula estaba en el suelo al ver este video de hace 12 años. Estoy consternada de poder decir algo tan insensible, hiriente y sin relación con la historia que estaba tratando de contar en un programa de entrevistas”.

Y continuó:

“Siempre me he considerado alguien a quien no se le ocurriría molestar a nadie. Así que lo que sea que me impulsó a decir algo como esto en ese momento es irreconocible para mí y para nada es lo que represento”.

Anteriormente Blunt habló con la revista Parade sobre lo peligroso que es que las personas, principalmente las mujeres, se preocupen tanto por su peso que terminen enfermando e incluso perdiendo la vida.

Emily en El Diablo Viste a la Moda. Foto: Especial

“Soy de una familia de niños delgados, así que siempre he estado bien con eso. Sólo perdí peso para El diablo viste a la moda, y eso fue porque se suponía que mi personaje estaba al borde de la anorexia.

Pero creo que la presión sobre las chicas es tan grande en este momento para perder peso y necesita disminuir. Se está volviendo preocupante cuántas chicas súper delgadas vemos caminando por ahí y obviamente están enfermas. Es algo aceptado y glamoroso más de lo que debería ser”, dijo.