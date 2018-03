¡Pura sensualidad! Las fotos que Emily Ratajkowski sí quiere que veas

Una vez más Emily Ratajkowski ha sorprendido al mundo con su definida figura al desnudo.

A través de su perfil de Instagram compartió dos postales en las que posa sin pudor y con un gesto por de más sensual.

"Posando para mi esposo", describe una de las fotografías donde se cubre los senos con su brazo pero deja al descubierto su abdomen y piernas.

Posing for my husband like Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el Mar 21, 2018 at 12:02 PDT

La modelo se casó apenas en febrero y lo reveló solo a través de la misma red social. Ahora es el actor y productor de cine Sebastian Bear-McClard quien se ha convertido en la envidia de los hombres.