Eminem anuncia que será abuelo en su nuevo video “Temporary”

Eminem anunció que se convertirá en abuelo y lo hizo de una manera muy emotiva con el estreno de un nuevo video musical “Temporary”.



El rapero estadounidense mostró orgulloso el momento en que su hija Hailie Jade Scott le dio la noticia de la dulce espera.

La canción “Temporary” que se dio a conocer este jueves a través de las plataformas musicales detalla las etapas más importantes de Haile, desde su infancia a lado del cantante, fotografías de las graduaciones de la joven y su boda con Evan McClintock.

Gossip Eminem abrirá los MTV VMAs, en la USB Arena de Nueva York

Eminen revela cómo se enteró de que sería abuelo por primera vez

Marshall Bruce Mathers III, nombre de pila del artista, también compartió en su videoclip el momento en que entregó en el altar a Scott y justo al final de las escenas, aparece el momento exacto en que se enteró de que se convertiría en abuelo.

Hailie Jade Scott, de 28 años, aparece frente a su padre con un jersey azul de futbol americano con la palabra “Abuelo” y así como una ecografía del nuevo integrante de la familia que el intérprete de “Houdini” presume ante la cámara.

La hija de Eminem compartió esta misma tarde en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su esposo en donde muestran la ecografía de su futuro bebé, en la publicación se lee “Mamá y papá. 2025”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hailie Jade (@hailiejade)

Para Eminen, que su nieto venga en camino ha sido muy conmovedor, pues en su cuenta de Instagram también compartió varias publicaciones dedicadas a su hija.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, en su reciente sencillo, el cantante deja un mensaje importante para Hailie, anticipándose al momento de su fallecimiento.

"Mucha gente me pregunta si le tengo miedo a la muerte. Lo que más me da miedo es no poder decirte todas las cosas que te quiero decir cuando no esté aquí. Así que esta canción es para Jade, para cuando ese día llegue", menciona Eminem en su video.