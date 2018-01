Emma Watson sorprende con radical cambio de look

La actriz y modelo británica Emma Watson, sorprendió a sus fans pues compartió una fotografía en la que luce totalmente distinta debido a su nuevo cambio de look.

La imagen muestra a la actriz sosteniendo un libro, lo sorprendente es que la actriz aparece con un flequillo, y de acuerdo a seguidores, le va muy bien.

Have you had a chance to pick up a copy of @oursharedshelf Jan/Feb book choice, Why I’m No Longer Talking to White People About Race by @renieddolodge ?! #oursharedshelf Una publicación compartida por Emma Watson (@emmawatson) el Ene 5, 2018 at 9:20 PST

La fotografía ha sido todo un éxito pues hasta ahora ha logrado obtener más de 4 millones de "me gusta" y más de 28 mil comentarios .

La protagonista de Harry Potter, recomendó el libro que sostiene en sus manos, el cual se titula "Why i`m no longer talking to white peopler about race" de Reni Eddo-Lodge.

