En medio de todo el caos apareciste tú: esposa de Pablo Lyle agradece apoyo

Ana Araujo agradeció por medio de su cuenta de Instagram, el apoyo que le ha brindado la gente luego de que su esposo, Pablo Lyle, atraviesa un proceso legal en Estados Unidos por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre a quien golpeó el actor.

“Y en medio de todo el caos que me rodeaba apareciste tú, Y bueno, no te diré que el mundo se arregló. Pero de cierto modo, todo aquello se me hizo más liguero”.

Foto: EFE

Aseguró que las palabras y oraciones que ha recibido, “tranquilizaron su corazón” y que la “mantienen fuerte” para enfrentar el momento tan difícil que actualmente enfrenta y destacó que “cuando das amor, es amor lo que recibes”.

“Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por su sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías”.

Araujo añadió una fotografía con símbolos de protección sobre una mesa de madera, “en estos días es en lo único que no he dejado de pensar. Gracias”.

Ver esta publicación en Instagram “Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arreglo. Pero, en cierto modo, todo aquello se me hizo más ligero.” • • • En estos momentos difíciles solo quiero agradecerte, que sepas que te leí y que tus palabras tranquilizaron mi corazón, que tus oraciones nos mantienen fuertes y que tus buenos deseos están en mi mente. Definitivamente cuando das amor es amor lo que recibes. • • ✨ Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por tu sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías. En estos días es en lo único que no he dejado de pensar: “GRACIAS 🙏🏻” Una publicación compartida por ANA ARAUJO 💟 (@anaaraujof) el 20 de Abr de 2019 a las 9:49 PDT

Los hechos

Cabe recordar que el 31 de marzo, el actor Pablo Lyle se dirigía al Aeropuerto de Miami en compañía de algunos familiares, sin embargo, una disputa en la carretera lo llevó a bajar del vehículo y enfrentar al cubano Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó fuertemente.

El hombre de 63 años permaneció en terapia intensiva por algunos días y el 5 de abril anunciaron su deceso.

Video del momento de la discusión ⬇

Ver esta publicación en Instagram #AQUILOVIOPRIMERO Imágenes del momento en que el actor @pablolyle le da un puñetazo en la cara a la víctima causándole la muerte. Esto toma un sorprendente giro... Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 5 de Abr de 2019 a las 5:48 PDT

Tras los hechos, el actor enfrenta un proceso legal en Miami e incluso ha tenido que dormir en una cárcel de la misma ciudad, tiene un grillete eléctrico para ser localizado y le retiraron su documentación para que no salga del país.

Su abogado dio a conocer que su cliente ha apoyado en este proceso a pesar de que el pronóstico para el actor no sea favorable, “el estado lo culpará de algo y nosotros diremos que no es culpable”.