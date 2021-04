"En mi vida la he tocado", Enrique Guzmán devastado tras acusación de Frida Sofía

Enrique Guzmán dio una entrevista para "Ventaneando" y negó de manera rotunda las acusaciones de Frida Sofía, quien ayer aseguró que su abuelo había abusado de ella desde los cinco años.

Luego de ser cuestionado por Paty Chapoy, titular del programa, el cantante aseguró entre lágrimas, que jamás en su vida la había tocado.

"En mi vida, en mi p#t@ vida le he tocado un pelo a esa niña. Juro por mis hijos que no he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente con esa intención".

Asimismo, el artista señaló los posibles motivos que pudieron haber hecho que su nieta lo acusara de algo tan grave.

"Lo que pudo haber provocado esto es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco, entonces Frida solo está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y de ahí sacar dinero para vivir supongo yo, es la única explicación que puedo encontrar en mi mente".

Sobre si había hablado con Alejandra Guzmán, el intérprete reveló que ya se había puesto en contacto con ella y que estaba muy mal por esta nueva polémica, sin embargo, le dijo que estuviera tranquilo pues sabía que Frida "no estaba bien".

Además, dijo que por el momento no hablaría con su nieta pues tiene miedo de que piense que quiere "hacerle algo malo" por las declaraciones.

"Yo no me quiero acercar, no vaya a pensar que yo quiero hacerle algo malo. ¿Cómo le contesto? Pobrecita porque no tiene más remedo que vivir de lo que pueda".

Finalmente, el intérprete señaló que lo peor es que Frida se cree sus propias mentiras.

"La desgracia es que ella se cree esas cosas y cree que son ciertas pero no pasó, no es cierto y no ha sucedido".

Su hijo lo defiende

En la entrevista también estuvo presente su hijo Luis Enrique Guzmán, quien mediante una videollamada defendió a su padre y aseguró que él nunca dañaría a ninguna persona.

"Mi papá no le hace daño a nadie, todos sus hijos y nietos sabemos perfectamente quién es y lo apoyamos".

Sobre Frida Sofia, dijo que tiene muchos problemas y que necesita terapia para estar bien con ella misma.

"Necesita encontrarse ella misma también para estar en buenos términos con ella misma, en lugar de atacar a su familia".

Por último, reveló que hasta el momento Doña Silvia Pinal no está enterada de los señalamientos de su nieta pues no han querido preocuparla, ya que se encuentra en Acapulco disfrutando de unos días de descanso a lado de varios amigos.