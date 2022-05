En plena conferencia de prensa, Joy rompe en llanto al hablar de la violencia de género en México

Durante la conferencia de prensa de Jesse y Joy para presentar su nuevo material, Joy rompió en llanto al hablar sobre cómo se vive la inseguridad en México siendo mujer.

El popular dueto mexicano presentaba su nueva producción, Clichés, cuando la cantante fue cuestionada sobre cómo era escribir canciones de amor en un entorno de tanta violencia contra las mujeres.

"Jesse y yo siempre hemos escrito y hemos hecho música desde un lugar sano, desde un lugar de amor propio" comentó Joy.

En plena conferencia donde @jesseyjoy presentaron su nuevo sencillo “Clichés” y anunciaron su nuevo material homónimo así como su presentación en el Auditorio Nacional el viernes, Joy rompe en llanto por la inseguridad que se vive en México.



"Lo vivo como cada mujer que tiene salir a tomar el camión, a tomar el Metro, con mucha angustia", agregó la cantante antes de que comenzara a entrecortársele la voz.

"La vida ya no me da para las malas noticias; no puedo con que son tantas las mujeres que nos haces falta. Y lo digo con miedo al mismo tiempo, porque se que vivimos en un país en que cada vez más se ataca más la libertad de opinión", agregó.

La cantante mostró visiblemente afectada al tratar el tema; sin embargo, dijo tener la certeza de que todos los mexicanos quieren un mejor país y están en la lucha por ello.

